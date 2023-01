i Autor: AKPA, shutterstock

Grają z WOŚP!

Siostry zakonne dziękują Owsiakowi. Na co dzień opiekują się niepełnosprawnymi

Siostry zakonne z Broniszewic dziękują Jurkowi Owsiakowi, jego żonie i WOŚP. " To, co najbardziej specjalistyczne dla Chłopaków mamy dzięki WOŚP". Na co dzień dominikanki prowadzą Dom Chłopców w Broniszewicach, mieszkają w nim dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Większość wychowanku mieszka tam do swojej śmierci.