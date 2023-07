13-letnia Wiktoria urodziła dziecko, noworodek zmarł. Ojcem był 71-letni sąsiad. Nowe fakty

Dramat w gminie Chęciny! Poszukiwany 19-latek nie żyje, znaleziono go w zalewie w Bolminie

Przypomnijmy - 13 sierpnia 2021 roku do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach trafiła 13-letnia Wiktoria. Dziewczynka była w szóstym miesiącu ciąży. Krótko po porodzie noworodek zmarł. Jak ustalono, ojcem dziecka był 71-letni sąsiad dziewczynki, Stanisław G. Mężczyzna został zatrzymany, przebywał nawet w areszcie, ale po jakimś czasie trafił do szpitala, gdzie zmarł. Zarzuty w tej sprawie postawiono babci Wiktorii. Śledczy uznali, że Barbara R. naraziła 13-latkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poprzez niewezwanie do niej służb medycznych.

Śledztwo umorzone

W związku ze śmiercią Stanisława G. śledztwo w sprawie kontaktów seksualnych z 13-latką zostało umorzone. Z kolei babcia dziewczynki usłyszała za wspomniany zarzut wyrok w postaci jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Jak podaje onet.pl, śledczy badali jeszcze jeden wątek - sprawdzali, czy 71-latek był jedynym mężczyzną, z którym Wiktoria miała kontakty seksualne. – Badaliśmy, czy doszło do jeszcze innych przestępstw na szkodę małoletniej pokrzywdzonej. Czynności wykonane w tym zakresie, nie potwierdziły zaistnienia takich czynów, więc to postępowanie również zostało umorzone – powiedział Onetowi Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Dodał, że nie jest to jeszcze decyzja prawomocna.

Nastoletnia Wiktoria przebywa w ośrodku opiekuńczym. Jej rodzice już wcześniej stracili prawa rodzicielskie.