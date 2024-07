29-latek szykował się do polowania. Myśliwy oddał strzał. Młody mężczyzna nie żyje

Świętokrzyskie: Myśliwy oddał strzał. 29-latek nie żyje

Dramat rozegrał się w okolicach Woli Wiśniowej w powiecie włoszczowskim (województwo świętokrzyskie). W poniedziałek, ok. godziny 21:30, zginął tam 29-letni mężczyzna. Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji we Włoszoczowie aspirant Monika Jałocha przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że strzał padł z broni należącej do 60-letniego myśliwego, który wraz z 29-latkiem przygotowywał się do polowania.

- Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku i przypadkowego wystrzału. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej życia 29-letniego mężczyzny nie udało się uratować - poinformowała policjantka.

60-latek w chwili zdarzania był trzeźwy i miał pozwolenie na broń. Został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Do tematu wrócimy w naszym serwisie.

