Diecezja kielecka pogrążona w żałobie po stracie dwóch młodych księży.

Zmarli to 48-letni wikariusz Rafał Palacz z parafii w Sokolnikach i 41-letni kapelan Szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach Marcin Bajer.

Poznaj szczegóły uroczystości pogrzebowych i dowiedz się, kiedy wierni pożegnają duchownych.

Dwóch księży z diecezji kieleckiej zmarło tego samego dnia

Piątek, 24 października, okazał się wyjątkowo przykrym dniem dla wiernych z diecezji kieleckiej, bo tego samego dnia zmarło dwóch księży w kwiecie wieku: mgr lic. Rafał Palacz (48 lat), wikariusz parafii w Sokolnikach, i ks. mgr Marcin Bajer (41 lat), kapelan Szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach.

- Msza św. żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety będzie sprawowana w poniedziałek, 27 października o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Proszowicach. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego będzie sprawowana we wtorek, 28 października o godz. 12.00 w kościele parafialnym św. Jadwigi Królowej w Lipniku - poinformowała diecezja kielecka na swojej stronie internetowej, przekazując szczegóły pochówku młodszego z duchownych.

Termin pogrzebu ks. Rafała Palacza nie został jeszcze ustalony.