41- i 48-latek nie żyją. To księża z diecezji kieleckiej! Wierni w żałobie

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-25 16:01

48-letni wikariusz Rafał Palacz i 41-letni Marcin Bajer, kapelan Szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach, księża z diecezji kieleckiej, zmarli tego samego dnia: w piątek, 24 października. O śmierci duchownych poinformowała sama kuria. 48-latek pełnił posługę w parafii w Sokolnikach, ale termin pogrzebu nie został jeszcze ustalony. Diecezja kielecka ujawniła za to szczegóły pożegnania ks. Bajera.

Dwaj księża z diecezji kieleckiej zmarli w piątek, 24 października

i

Autor: kisistvan77/ Pixabay.com 48-letni wikariusz Rafał Palacz i 41-letni Marcin Bajer, kapelan Szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach, księża z diecezji kieleckiej zmarli tego samego dnia: w piątek, 24 października, zdj. ilustracyjne
  • Diecezja kielecka pogrążona w żałobie po stracie dwóch młodych księży.
  • Zmarli to 48-letni wikariusz Rafał Palacz z parafii w Sokolnikach i 41-letni kapelan Szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach Marcin Bajer.
  • Poznaj szczegóły uroczystości pogrzebowych i dowiedz się, kiedy wierni pożegnają duchownych.

Dwóch księży z diecezji kieleckiej zmarło tego samego dnia

Piątek, 24 października, okazał się wyjątkowo przykrym dniem dla wiernych z diecezji kieleckiej, bo tego samego dnia zmarło dwóch księży w kwiecie wieku: mgr lic. Rafał Palacz (48 lat), wikariusz parafii w Sokolnikach, i ks. mgr Marcin Bajer (41 lat), kapelan Szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety będzie sprawowana w poniedziałek, 27 października o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Proszowicach. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego będzie sprawowana we wtorek, 28 października o godz. 12.00 w kościele parafialnym św. Jadwigi Królowej w Lipniku - poinformowała diecezja kielecka na swojej stronie internetowej, przekazując szczegóły pochówku młodszego z duchownych. 

Termin pogrzebu ks. Rafała Palacza nie został jeszcze ustalony. 

Ciągle nie znamy prawdy o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

Polecany artykuł:

Sprawa śmierci 19-letniej Karoliny wyjaśniona po 23 latach. To kolejna ofiara "…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIĘTOKRZYSKIE
KSIĘŻA
POGRZEB