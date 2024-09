Białe róże przykryły grób projektantki gwiazd i jej syna. Na koniec pogrzebu wszyscy płakali. Piękny gest żałobników

Pogrzeb projektantki gwiazd. Agnieszka Guz zginęła razem ze swoim synem

Projektantka Agnieszka Guz współpracowała m.in. z Natalią Kukulską i Anitą Lipnicką. Miała 49 lat i wiele planów na resztę życia. Niestety, 18 września na trasie S7 pod Olsztynem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zmarła podróżowała z mężem i dwójką dzieci. W pewnym momencie rodzina zatrzymała osobowe volvo na poboczu. Agnieszka i jej 15-letni syn Tytus wysiedli z auta. Wtedy uderzyła w nich rozpędzona ciężarówka. Bilans zdarzenia jest tragiczny - 49-latka, nastolatek i kierowca ciężarówki nie żyją.

Zobacz: Tragedia na S7. Trzy osoby nie żyją. Potężne utrudnienia w kierunku Gdańska. "Wyglądało to strasznie"

Agnieszka Guz pochodziła z Sandomierza. W środę (25 września) rodzina i przyjaciele przyjechali do województwa świętokrzyskiego, aby pożegnać projektantkę i jej syna. Różaniec rozpoczął się o godzinie 13:30. Zaraz po nim rozpoczęła się msza za dusze zmarłych.

- Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą - mówił ksiądz do zgromadzonych żałobników. W zabytkowym kościele, na skromnej ceremonii pojawił się także mąż Agnieszki oraz jej 11-letnia córeczka - Róża. To na ich oczach doszło do tragedii... Na wyjątkowy gest zdecydowały się przyjaciółki znanej projektantki. By uczcić jej pamięć ubrały zaprojektowane przez nią czarne ubrania.

- Agnieszka dała się poznać jako osoba, która kochała projektowanie. Wszyscy, którzy z nią współpracowali, dobrze ją wspominają. Każdy może potwierdzić, że była dobra i serdeczna. Kochała też swoją wspaniałą rodzinę: męża i dzieci - powiedziała na ceremonii pogrzebowej osoba z bliskiego otoczenia kobiety.

Urna z prochami projektantki i jej syna spoczęła w rodzinnym grobie. Płytę nagrobną przykryły białe róże, którzy przynieśli ze sobą żałobnicy. Zaraz po tym do ocalałych członków rodziny zaczęli podchodzić bliscy i znajomi. Każdy z nich chciała wyrazić swój smutek i żal po tak ogromnej stracie...

Agnieszka Guz zginęła w wypadku pod Olsztynem. Ustalenia policji

Rodzinie i bliskim projektantki oraz jej syna składamy wyrazy współczucia. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku na S7. Śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratora.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą z niewyjaśnionych przyczyn najechał na znajdujące się na poboczu volvo i przebywające przy nim osoby. W wyniku zdarzenia zginęły 3 osoby. Wśród ofiar jest kierowca ciężarówki, 49-letnia kobieta i 15-letni chłopiec - przekazała kom. Anna Balińska z KMP w Olsztynie.