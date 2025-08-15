BMW rozerwane na pół! Martwa 19-latka leżała obok, 19-latek w stanie ciężkim. Nocna makabra w Łagowie

W Łagowie doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.

Zginęła 19-letnia pasażerka, a 19-letni kierowca BMW został ciężko ranny po uderzeniu w betonowy przepust.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są wstępne ustalenia policji?

Łagów. Śmiertelny wypadek z udziałem BMW. 19-latka nie żyje

Policja w Kielcach wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku w Łagowie, w którym zginęła jedna osoba, a jedna została ciężko ranna. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, których kierowcy prawdopodobnie znali się i jechali razem. Według wstępnych informacji policji prowadzący BMW 19-latek podjął w czasie jazdy manewr wyprzedzania seata leona, którego prowadziła 19-letnia dziewczyna. Chłopak zahaczył jednak o drugi z pojazdów, przez co wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust - jego auto rozpadło się na części.

- Na miejscu zginęła 19-letnia pasażerka BMW, a kierujący samochodem 19-latek został zabrany do szpitala nieprzytomny - przekazała "Super Expressowi" asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka KMP w Kielcach.

Obrażenia chłopaka zostały określone jako ciężkie, natomiast nic nie stało się 19-latce z seata i jej 22-letniemu pasażerowi - dziewczyna była trzeźwa.

- Kiedy nasze zastępy dotarły na miejsce, mężczyzna nadal znajdował się w BMW. Kobieta nie dająca oznak życia leżała obok wraku – relacjonowali ratownicy w rozmowie z serwisem Echodnia.eu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.