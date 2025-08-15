Poważny wypadek pod Człuchowem na drodze krajowej nr 25

Ruch wahadłowy został wprowadzony na drodze krajowej nr 25 pod Człuchowem, gdzie w piątkowy poranek, 15 sierpnia, doszło do poważnego wypadku. O godz. 8.38 służby ratownicze otrzymały informację, że w pobliżu miejscowości Sporysz doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

- Rannych zostało 8 osób, czyli wszystkie biorące udział w zdarzeniu. Poszkodowani trafili do kilku okolicznych szpitali - powiedział w rozmowie z "Super Expressowi" Sławomir Gradek z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Większość rannych została zabrana przez karetki pogotowia, ale dwie osoby przetransportowały do placówek medycznych śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.