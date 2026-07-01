Bójka Polaków i Ukraińców nad zalewem w Starachowicach. Śledczy badają wątek narodowościowy

Starachowice: Konflikt nad zalewem Lubianka. Kulisy awantury

Wieczorem w sobotę, 27 czerwca, nad wodami zalewu w Starachowicach wybuchł ostry spór między obywatelami Polski a Ukrainy. Interweniowały liczne służby: policja wysłała kilka radiowozów, a wsparcia udzieliło pogotowie ratunkowe i straż miejska. Wcześniejsze spekulacje o tym, że agresję zapoczątkowali Polacy, znalazły potwierdzenie w faktach. O najnowszych ustaleniach w tej sprawie opowiedział przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Tomasz Rurarz.

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W dniu 27 czerwca nad Zalewem Lubianka w Starachowicach doszło do incydentu o charakterze narodowościowym, w którym uczestniczyło łącznie siedem osób - powiedział Radiu ESKA Tomasz Rurarz. Dwóch Polaków w wieku około 30 lat zaatakowało słownie grupę pięciu obywateli Ukrainy (czterech mężczyzn i jedną kobietę w wieku ok. 20 lat), m.in. nakazując im powrót do kraju. Następnie doszło do wzajemnej szarpaniny i bójki. W wyniku starcia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policja nie dokonała żadnych zatrzymań bezpośrednio po zdarzeniu.

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Akta dochodzenia trafiły do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, wyspecjalizowanej w badaniu czynów motywowanych uprzedzeniami. Zgromadzone dowody zostaną skrupulatnie ocenione przez prokuratora, co pozwoli określić kolejne kroki w śledztwie.