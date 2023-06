Potężne gradobicia i zalane ulice! Burze dają o sobie znać, są kolejne ostrzeżenia

Burze z gradem w Polsce

W niedzielę (18 czerwca) burze dają o sobie znać przede wszystkim w centralnej Polsce. Pioruny i grzmoty to nie wszystko. Intensywny deszcz przyczynił się do zalania ulic, między innymi w Warszawie. Z kolei w województwie świętokrzyskim padał grad. W sieci pojawiają się zdjęcia z dużymi, lodowymi kulkami na dłoniach! Burze zaskoczyły między innymi mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic oraz mieszkańców powiatu opatowskiego. Tam grad padał bardzo intensywnie.

W mediach społecznościowych są również filmiki pokazujące, jak wyglądały burze w poszczególnych częściach Polski. - W Bukowinach gm. Sadowie występują opady gradu, co możemy zaobserwować na poniższym filmie. Podczas burzy prosimy uważać na siebie! - czytamy w apelu na Spotted: Ostrowiec Świętokrzyski i okolice.

Fatalne skutki burz w Wielkopolsce

W niektórych regionach żywioł bardzo mocno dał się we znaki mieszkańcom. Burze w Wielkopolsce były niezwykle intensywne. Obfitowały w opady deszczu, które doprowadziły do zalania ulic. We Wrześni woda wdarła się do piwnic i garaży. Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia mówią wszystko.

Burze w Polsce 18.06.2023. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał j wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem głównie dla części północnej, centralnej i południowej Polski, od Warmii i Mazur po Małopolskę oraz Podkarpacie.

- Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa łódzkiego i mazowieckiego. Prognozowane są bardzo silne burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: wielkopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Według IMGW, na wskazanych obszarach prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 do 35 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad - czytamy w komunikacie cytowanym przez PAP.

⚠️UWAGA‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ⛈️BURZE Z GRADEM 2° - MazowszePrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad pic.twitter.com/SvVkcWbhB0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 18, 2023

Sonda Boisz się burzy? tak, bardzo nie, wcale trochę się boję

Gdzie jest burza? Radar burz 18.06.2023

W sieci znajduje się wiele map pogodowych, dzięki którym możemy na bieżąco sprawdzić, gdzie jest burza. Aplikacje pozwalają przewidzieć, gdzie możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu i wyładowań atmosferycznych. Poniżej możecie sprawdzić na mapie najnowszą prognozę. Radar burz jest aktualizowany na bieżąco.