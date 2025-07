Wypadek pod Kazimierzą Wielką. 28-latek potrącił niepełnosprawną kobietę

Aktualizacja godz. 9.50

Według wstępnych informacji policji do wypadku doprowadziła kobieta jadąca wózkiem, która miała nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu 28-latkowi.

- To na razie tylko wersja zdarzeń przedstawiona przez kierującego audi, bo poszkodowana nie została jeszcze przesłuchana - powiedział rzeczniczka policji w Kazimierzy Wielkiej.

Wcześniej pisaliśmy:

Obrażenia nogi i głowy odniosła 70-latka ranna w wypadku w Cieślicach pod Kazimierzą Wielką. Wszystko działo się w rejonie skrzyżowania w niedzielę, 6 lipca, ok. godz. 20. W jadącą wózkiem dla osób niepełnosprawnych kobietę uderzył 28-latek kierujący audi. Po tym jak na miejsce zdarzenia została wezwana policja, okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy - miał we krwi ok. 0,9 promila alkoholu.

- Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku. Mundurowi pracowali na miejscu do późnych godzin - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Kinga Kupiec, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala w Busku-Zdroju.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.