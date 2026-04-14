Czołgi Abrams i moździerze Rak w Skarżysku. Wojsko Polskie kusi nowym sprzętem

Skarżysko-Kamienna gospodarzem Wojskowych Targów Służby i Pracy

Szczegółowy plan nadchodzących targów przybliżyli podczas konferencji prasowej pułkownik Tomasz Maj z kieleckiego oddziału Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wicestarosta skarżyski Katarzyna Bilska oraz Joanna Żurawka, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Zgodnie z zapowiedziami, impreza ma wymiar informacyjno-rekrutacyjny i jest dedykowana zarówno młodzieży, jak i dorosłym, którzy myślą o przebranżowieniu. Kluczowym zamierzeniem organizatorów jest zademonstrowanie nowoczesnego potencjału Wojska Polskiego i zachęcenie do wstąpienia w jego szeregi.

Podczas spotkania z dziennikarzami odsłonięto bogaty harmonogram wydarzenia. Odwiedzający będą mieli okazję z bliska obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w tym czołgi, pojazdy opancerzone i bezzałogowce. W planach są również widowiskowe, dynamiczne pokazy wyszkolenia taktycznego żołnierzy oraz praktyczne demonstracje z zakresu pierwszej pomocy i medycyny pola walki.

Organizatorzy przygotowali dla gości szereg dodatkowych atrakcji. Zainteresowani będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy pneumatycznej oraz wirtualnej, a czas umilą występy artystyczne i pokazy sportowe. O oprawę muzyczną zadba Orkiestra Wojskowa z Dęblina, a po pełnym wrażeń dniu na uczestników będzie czekać tradycyjna wojskowa grochówka.

W organizację targów mocno angażuje się lokalna młodzież. W auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych swoje umiejętności zaprezentują uczniowie z klas o profilu przygotowania wojskowego, które funkcjonują w placówce od trzech lat. Młodzi adepci sztuki wojskowej zademonstrują między innymi prawidłowe techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie to znacznie więcej niż tylko efektowna ekspozycja sprzętu. To przede wszystkim doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z rekruterami, zdobycia wyczerpujących informacji i zaplanowania własnej kariery w szeregach armii. Targi potrwają od godziny 9:00 do 17:00 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ulicy Legionów 119. Jak zaznaczono podczas konferencji, wydarzenie to może okazać się jedną z najistotniejszych inicjatyw promujących służbę wojskową w całym regionie. Informacje przekazał Powiat Skarżyski.