Dramatyczny wypadek pod Kielcami. 10-latek wpadł pod koła traktora. Lądował śmigłowiec LPR

We wtorek (1 lipca) wieczorem w miejscowości Górno pod Kielcami (woj. świętokrzyskie) doszło do koszmarnego wypadku z udziałem dziecka. Jak podaje RMF FM, 10-latek uruchomił ciągnik rolniczy i wpadł pod koła jadącego pojazdu. Doznał ciężkich obrażeń. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Jego stan był określany, jako ciężki.

i Autor: Pixabay.com