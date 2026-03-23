Historia młodziutkiego strażaka rozrywa serce. Damian zmarł dzień po znalezieniu dawcy do przeszczepu

Alicja Franczuk
2026-03-23 10:20

Łzy cisną się do oczu. Po długiej walce z podstępną chorobą na wieczną wartę odszedł strażak Damian Dąbrowski. Miał zaledwie 28 lat i całe życie przed sobą. Dzień przed śmiercią zatliła się jeszcze iskierka nadziei na pokonanie choroby. Rodzina poinformowała, że znalazł się dawca do przeszczepu. Nazajutrz jak grom z jasnego nieba gruchnęły tragiczne wieści.

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim/ Facebook

Strażak Damian walczył do końca

Damian Dąbrowski niósł pomoc innym. Był strażakiem ochotnikiem w OSP Waśniów. Działał również jako pielęgniarz GVM Carint, pielęgniarz ŚCRMiTS i ratownik Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pewnym momencie sam potrzebował pomocy. W 2020 r. lekarze przekazali młodemu mężczyźnie druzgocącą diagnozę: chłoniak anaplastyczny ALK+. Rozpoczęła się nierówna walka o życie i zdrowie. Trzy lata później badanie tomografem pokazało, że Damian pokonał chorobę. Radość ze zwycięstwa nie trwała jednak długo. We wrześniu 2025 r. okazało się, że doszło u niego do wtórnej ostrej białaczki szpikowej. Jedyną szansą na uratowanie życia młodego strażaka był przeszczep. Rozpoczęło się poszukiwanie dawcy. Niestety, nie było zgodności z żadnym z członków rodziny, a czas działał na niekorzyść. Bliscy robili, co tylko się dało. Zachęcali do oddawania krwi oraz rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. W czwartek, 19 marca, rodzina Damiana przekazała zaskakujące wieści - znalazł się dawca! Niestety stan mężczyzny nie pozwalał jeszcze na przeszczep. Dzień później gruchnęły tragiczne wieści.

Strażak Damian nie żyje. Miał 28 lat

20 marca bliscy Damiana przekazali druzgocącą informację o jego śmierci. Druha pięknymi słowami pożegnali koledzy. Media społecznościowe zalała fala wpisów.

„Damian, zapamiętamy Cię jako osobę zawsze uśmiechniętą oraz gotową nieść pomoc zawsze o każdej porze dnia i nocy oraz każdych warunkach. Damian, to wszystko jeszcze za wcześnie…” - czytamy na profilu Ratownictwa Powiatu Ostrowieckiego.

„Będzie Cię nam brakować Druhu” - napisali z kolei strażacy z OSP Waśniów.

„Damian całe swoje młode życie poświęcał innym ratował ludzkie życie jako pielęgniarz, ratownik i strażak ochotnik. Przez wiele lat razem z nami spełniał swoją misję w Harcerskim Centrum Pierwszej Pomocy. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi” - żegna 28-latka Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Zapamiętamy Go jako osobę zawsze uśmiechniętą, która bez względu na porę dnia, nocy czy panujące warunki, była gotowa nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebował” - wspomina zmarłego druha Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ostatnie pożegnania strażaka Damiana

Rodzina Damiana przekazała informacje o pogrzebie młodego mężczyzny. Ostatnie pożegnanie 28-letniego strażaka odbędzie się w czwartek, 26 marca. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się różańcem w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Waśniowie o godz. 12:30. Pół godziny później odprawiona zostanie msza święta. Tuż po niej trumna z ciałem zmarłego Damiana zostanie złożona do grobu na cmentarzu parafialnym.

Pogrzeb Strażaka
PRZESZCZEP
CHOROBA
DAWCA
NIE ŻYJE STRAŻAK