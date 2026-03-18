Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać

Jacek Chlewicki
2026-03-18 16:30

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór w Starachowicach. 23-letni mężczyzna nagle stracił przytomność i przestał oddychać. Na miejscu byli już policjanci, którzy natychmiast rozpoczęli walkę o jego życie. Ich szybka reakcja okazała się kluczowa.

Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe
  • zdarzenie miało miejsce w sobotę około godz. 20 w Starachowicach
  • 23-latek przewrócił się i skarżył na silny ból w klatce piersiowej
  • w pewnym momencie stracił przytomność i przestał oddychać
  • policjanci przeprowadzili resuscytację i przywrócili funkcje życiowe
  • mężczyzna odzyskał przytomność jeszcze przed przyjazdem karetki
  • poszkodowany trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło około godziny 20 w pobliżu jednej z ulic w Starachowicach. Dyżurny miejscowej jednostki otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na trawniku. Jak relacjonowali świadkowie, chwilę wcześniej miał się przewrócić. Na miejscu funkcjonariusze zastali grupę osób, które wezwały pomoc. 23-latek był przytomny, ale skarżył się na uraz nogi oraz bardzo silny ból w klatce piersiowej. Policjanci od razu wezwali zespół ratownictwa medycznego.

Sytuacja gwałtownie się pogorszyła. Mężczyzna nagle stracił przytomność i przestał oddychać. Funkcjonariusze nie mieli czasu do stracenia. - Policjanci niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej w wyniku, której 23-latek odzyskał funkcje życiowe - informuje oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Po kilkudziesięciu sekundach intensywnej reanimacji udało się przywrócić oddech młodego mężczyzny. Następnie policjanci ułożyli go w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu karetki monitorowali jego stan. Jeszcze przed przyjazdem ratowników 23-latek odzyskał przytomność. Ostatecznie został przekazany pod opiekę medyków i trafił do szpitala.

