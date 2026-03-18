Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać

zdarzenie miało miejsce w sobotę około godz. 20 w Starachowicach

23-latek przewrócił się i skarżył na silny ból w klatce piersiowej

w pewnym momencie stracił przytomność i przestał oddychać

policjanci przeprowadzili resuscytację i przywrócili funkcje życiowe

mężczyzna odzyskał przytomność jeszcze przed przyjazdem karetki

poszkodowany trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło około godziny 20 w pobliżu jednej z ulic w Starachowicach. Dyżurny miejscowej jednostki otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na trawniku. Jak relacjonowali świadkowie, chwilę wcześniej miał się przewrócić. Na miejscu funkcjonariusze zastali grupę osób, które wezwały pomoc. 23-latek był przytomny, ale skarżył się na uraz nogi oraz bardzo silny ból w klatce piersiowej. Policjanci od razu wezwali zespół ratownictwa medycznego.

Sytuacja gwałtownie się pogorszyła. Mężczyzna nagle stracił przytomność i przestał oddychać. Funkcjonariusze nie mieli czasu do stracenia. - Policjanci niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej w wyniku, której 23-latek odzyskał funkcje życiowe - informuje oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Czytaj też: Potrójne morderstwo w Skarżysku-Kamiennej! Podpalił cztery osoby, trzy zginęły

Po kilkudziesięciu sekundach intensywnej reanimacji udało się przywrócić oddech młodego mężczyzny. Następnie policjanci ułożyli go w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu karetki monitorowali jego stan. Jeszcze przed przyjazdem ratowników 23-latek odzyskał przytomność. Ostatecznie został przekazany pod opiekę medyków i trafił do szpitala.