Horror na drodze wojewódzkiej. 35-letni kierowca nie miał szans, umierał zakleszczony w aucie

Tragiczny wypadek w Woli Jachowej

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że z nieustalonych na ten moment przyczyn 35-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego kierujący pojazdem marki Volkswagen, jadąc w stronę miejscowości Bieliny, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Scania, kierowanym przez trzeźwego 47-letniego mężczyznę - przekazał w rozmowie z Radiem Eska Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Mężczyzna kierujący ciężarówką zdołał opuścić pojazd o własnych siłach i nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej. W znacznie gorszej sytuacji był kierowca busa, uwięziony w rozbitym wraku.

Przybyli na miejsce strażacy zabezpieczyli rejon wypadku, a następnie, używając specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, uwolnili i ewakuowali uwięzionego 35-latka.

Ranny kierowca volkswagena w ciężkim stanie został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przetransportowany do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia. Mężczyzna zmarł w placówce medycznej.

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej

Na miejscu wypadku policjanci przez długi czas pracowali pod ścisłym nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku. Droga wojewódzka nr 753 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.

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