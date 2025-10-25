Tragiczny wypadek drogowy w Wzdół-Kolonii pod Kielcami wstrząsnął regionem, pochłaniając życie dwóch młodych mężczyzn.

W sobotnie popołudnie 35-latek, według wstępnych ustaleń policji, stracił panowanie nad oplem, co doprowadziło do zderzenia z volvo i śmierci jego i jego 29-letniego pasażera.

Co spowodowało, że kierowca opla zjechał na przeciwległy pas ruchu, i jakie są dalsze losy rannych z drugiego pojazdu?

Śmiertelny wypadek pod Kielcami. Dwie osoby nie żyją, dwie ranne

35- i 29-latek to ofiary śmiertelne wypadku w miejscowości Wzdół-Kolonia pod Kielcami. Do zdarzenia doszło w sobotę, 25 października, po godz. 13 na drodze wojewódzkiej nr 751. Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, z "bardzo wstępnych ustaleń" wynika, że prowadzący opla 35-latek stracił panowanie nad autem, jadąc od Bodzentyna w kierunku Suchedniowa.

- Mężczyzna uderzył najpierw w barierę, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z poruszającym się z naprzeciwka volvo. Kierujący drugim pojazdem 49-latek był trzeźwy - informuje rzeczniczka.

35-latek i 29-latek, mieszkańcy Wielkopolski, zginęli na miejscu, natomiast prowadzący volvo i jego pasażerka trafili do szpitala z obrażeniami ciała. Droga wojewódzka nr 751 w miejscu wypadku jest nadal zablokowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.