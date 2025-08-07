Ksiądz z diecezji kieleckiej usłyszał zarzuty pedofilskie, grozi mu do 15 lat więzienia.

Zarzuty dotyczą wykorzystania seksualnego tej samej osoby; w okresie, gdy miała zarówno poniżej, jak i powyżej 15. roku życia.

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki zgłoszeniu delegata biskupa, a duchowny został odsunięty od pracy z wiernymi.

Jakie konkretnie środki zapobiegawcze zastosowano wobec podejrzanego księdza?

Kielce. Zarzuty pedofilskie dla 66-letniego księdza

Kara maksymalna do 15 lat więzienia grozi księdzu z diecezji kieleckiej, który kilka dni temu usłyszał dwa zarzuty pedofilskie - informuje serwis "Echo Dnia". Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, która prowadzi postępowania w tej sprawie, dowiedziała się o wszystkim w styczniu br., gdy do śledczych zgłosił się delegat biskupa kieleckiego powołany w związku z badaniem nadużyć seksualnych wobec nieletnich na terenie diecezji.

Po kilku miesiącach prokuratorzy znaleźli dowody, że w tym przypadku doszło do przestępstwa. 66-letni ksiądz usłyszał dwa zarzuty dotyczące wykorzystania tej samej osoby.

- Pierwszy dotyczy co najmniej kilkukrotnego obcowania płciowego z osobą nie mającą jeszcze 15 lat. Do sytuacji tych, według ustaleń prokuratora, dochodziło w latach 2021-2022. Drugi zarzut dotyczy wykorzystania stosunku zależności, by doprowadzić do seksualnego wykorzystania osobę małoletnią, ale mającą już ponad 15 lat. Działo się to w latach 2022-2024. W zarzucie mowa jest o kilku takich sytuacjach – powiedział "Echu Dnia" Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Podejrzany o czyny pedofilskie duchowny został objęty następującymi obostrzeniami:

policyjnym dozorem;

poręczeniem majątkowym w wysokości 5 tys. zł;

powstrzymaniem się od działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad nieletnimi.

Ksiądz został również odsunięty od pracy z wiernymi.