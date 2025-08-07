- Ksiądz z diecezji kieleckiej usłyszał zarzuty pedofilskie, grozi mu do 15 lat więzienia.
- Zarzuty dotyczą wykorzystania seksualnego tej samej osoby; w okresie, gdy miała zarówno poniżej, jak i powyżej 15. roku życia.
- Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki zgłoszeniu delegata biskupa, a duchowny został odsunięty od pracy z wiernymi.
- Jakie konkretnie środki zapobiegawcze zastosowano wobec podejrzanego księdza?
Kielce. Zarzuty pedofilskie dla 66-letniego księdza
Kara maksymalna do 15 lat więzienia grozi księdzu z diecezji kieleckiej, który kilka dni temu usłyszał dwa zarzuty pedofilskie - informuje serwis "Echo Dnia". Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, która prowadzi postępowania w tej sprawie, dowiedziała się o wszystkim w styczniu br., gdy do śledczych zgłosił się delegat biskupa kieleckiego powołany w związku z badaniem nadużyć seksualnych wobec nieletnich na terenie diecezji.
Po kilku miesiącach prokuratorzy znaleźli dowody, że w tym przypadku doszło do przestępstwa. 66-letni ksiądz usłyszał dwa zarzuty dotyczące wykorzystania tej samej osoby.
- Pierwszy dotyczy co najmniej kilkukrotnego obcowania płciowego z osobą nie mającą jeszcze 15 lat. Do sytuacji tych, według ustaleń prokuratora, dochodziło w latach 2021-2022. Drugi zarzut dotyczy wykorzystania stosunku zależności, by doprowadzić do seksualnego wykorzystania osobę małoletnią, ale mającą już ponad 15 lat. Działo się to w latach 2022-2024. W zarzucie mowa jest o kilku takich sytuacjach – powiedział "Echu Dnia" Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
Podejrzany o czyny pedofilskie duchowny został objęty następującymi obostrzeniami:
- policyjnym dozorem;
- poręczeniem majątkowym w wysokości 5 tys. zł;
- powstrzymaniem się od działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad nieletnimi.
Ksiądz został również odsunięty od pracy z wiernymi.