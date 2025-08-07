Szokujące zarzuty dla 66-letniego księdza! Chodzi o obcowanie płciowe z dzieckiem

Michał Michalak
2025-08-07 15:20

66-letni ksiądz z diecezji kieleckiej usłyszał zarzuty pedofilskie w związku z wykorzystaniem nastolatka w okresie, gdy miał poniżej i powyżej 15. roku życia. O swoich podejrzeniach względem duchownego poinformowała w styczniu br. kuria w Kielcach, a po kilkumiesięcznym śledztwie Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód okazało się, że nie były one bezpodstawne.

Kielce. 66-letni ksiądz z zarzutami pedofilskimi. Dwoje dzieci wykorzystanych

Autor: Shutterstock 66-letni ksiądz z diecezji kieleckiej usłyszał zarzuty pedofilskie w związku z wykorzystaniem nastolatka w okresie, gdy miał poniżej i powyżej 15. roku życia, zdj. ilustracyjne
  • Ksiądz z diecezji kieleckiej usłyszał zarzuty pedofilskie, grozi mu do 15 lat więzienia.
  • Zarzuty dotyczą wykorzystania seksualnego tej samej osoby; w okresie, gdy miała zarówno poniżej, jak i powyżej 15. roku życia.
  • Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki zgłoszeniu delegata biskupa, a duchowny został odsunięty od pracy z wiernymi.
  • Jakie konkretnie środki zapobiegawcze zastosowano wobec podejrzanego księdza?

Kielce. Zarzuty pedofilskie dla 66-letniego księdza

Kara maksymalna do 15 lat więzienia grozi księdzu z diecezji kieleckiej, który kilka dni temu usłyszał dwa zarzuty pedofilskie - informuje serwis "Echo Dnia". Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, która prowadzi postępowania w tej sprawie, dowiedziała się o wszystkim w styczniu br., gdy do śledczych zgłosił się delegat biskupa kieleckiego powołany w związku z badaniem nadużyć seksualnych wobec nieletnich na terenie diecezji.

Po kilku miesiącach prokuratorzy znaleźli dowody, że w tym przypadku doszło do przestępstwa. 66-letni ksiądz usłyszał dwa zarzuty dotyczące wykorzystania tej samej osoby.

Pierwszy dotyczy co najmniej kilkukrotnego obcowania płciowego z osobą nie mającą jeszcze 15 lat. Do sytuacji tych, według ustaleń prokuratora, dochodziło w latach 2021-2022. Drugi zarzut dotyczy wykorzystania stosunku zależności, by doprowadzić do seksualnego wykorzystania osobę małoletnią, ale mającą już ponad 15 lat. Działo się to w latach 2022-2024. W zarzucie mowa jest o kilku takich sytuacjach – powiedział "Echu Dnia" Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Podejrzany o czyny pedofilskie duchowny został objęty następującymi obostrzeniami:

  • policyjnym dozorem;
  • poręczeniem majątkowym w wysokości 5 tys. zł;
  • powstrzymaniem się od działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad nieletnimi.

Ksiądz został również odsunięty od pracy z wiernymi.

Ksiądz Dominik R. oskarżony o krzywdzenie chłopców

