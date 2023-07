Kielce. Podczas rozbiórki koparka przewróciła się gąsienicami do góry

Dramat w Kielcach! Jak podaje Radio ESKA, w czwartek, 20 lipca podczas prac rozbiórkowych przy ul. Śniadeckich operator koparki stracił panowanie nad maszyną. Koparka najpierw zsunęła się z hałdy gruzu, a następnie przewróciła się gąsienicami do góry. Na miejscu trwa akcja ratownicza, bierze w niej udział między innymi osiem zastępów straży pożarnej. Starszy ogniomistrz Beata Gizowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, przekazała Radiu ESKA, że poszkodowany został kierowca maszyny. Został on przygnieciony elementami kabiny. W momencie, gdy dotarli do niego ratownicy mężczyzna był nieprzytomny. Obecnie strażacy próbują wydostać go z pojazdu, w którym został uwięziony.

- Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Działania polegają na stabilizacji ściany rozbieranego budynku i dokonaniu dostępu do poszkodowanego. W rejonie ulicy Śniadeckich są utrudnienia - powiedział Radiu ESKA st. kpt. Marcin Bajur.

