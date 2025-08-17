W Zawadzie na drodze krajowej nr 74 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 48-letni kierowca volkswagena.

Śmiertelne zderzenie na DK74. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 sierpnia na drodze krajowej nr 74 w Zawadzie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący volkswagenem 48-letni mężczyzna, jadąc drogą podporządkowaną, nie ustąpił pierwszeństwa 20-letniemu kierowcy volvo, który poruszał się trasą krajową. Doszło do kraksy obu pojazdów. 48-latek zginął na miejscu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący osobowym volkswagenem 48-letni mężczyzna nie zachował należytej ostrożności, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu trasą krajową 20-letniemu kierowcy osobowego volvo. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Kierowca volkswagena poniósł śmierć na miejscu – powiedziała PAP mł.asp. Monika Żurek z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

20-letni kierowca volvo z urazem głowy i kręgosłupa został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego stan jest poważny, ale stabilny.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalali dokładne przyczyny i okoliczności tragedii. Droga krajowa nr 74 w Zawadzie była całkowicie zablokowana. Trasa została udrożniona przed godz. 21.00.

Mundurowi apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do przepisów prawa. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności i przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu.

