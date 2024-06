i Autor: screen Google Earth

Nowa inwestycja

Luksusowe kąpielisko nieopodal Kielc. Mieszkańcy poczują się jak na Malediwach. Ależ to robi wrażenie!

W Polsce co rusz powstają nowe atrakcje turystyczne, które zachęcają do odwiedzin naszego kraju. Tym razem nowa inwestycja na przełomie kilku kolejnych lat ma pojawić się nieopodal Kielc w miejscowości Suków. Luksusowy ośrodek rekreacyjny ma przypominać resort na Malediwach. Sztuczne wyspy, kładki i wieżowiec na wodzie to dopiero początek.