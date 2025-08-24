Miasteczko nazywane "małym Rzymem". Bogata historia, uliczki jak z pocztówki. TVP kręci tu kultowy serial

Malownicze miasteczko z telewizyjnego hitu
Sandomierz (woj. świętokrzyskie), położony malowniczo nad Wisłą, od lat cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Choć jego historia i zabytki same w sobie przyciągały turystów, to prawdziwą rozpoznawalność zapewnił mu popularny serial TVP Ojciec Mateusz. To właśnie tutaj, w klimatycznych uliczkach i na rynku starego miasta, rozgrywają się przygody słynnego księdza-detektywa.
Produkcja telewizyjna sprawiła, że tysiące turystów zaczęło przyjeżdżać do Sandomierza, aby na własne oczy zobaczyć miejsca znane z serialu. Największą popularnością cieszą się:
- Rynek Starego Miasta – z ratuszem i pięknymi kamieniczkami, gdzie często kręcono sceny serialowe.
- Katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – majestatyczna świątynia widoczna w wielu odcinkach.
- Uliczki Starego Miasta – malownicze zaułki, w których bohaterowie serialu prowadzili rozmowy i dochodzenia.
Choć serial Ojciec Mateusz rozsławił miasto w całej Polsce, Sandomierz ma do zaoferowania znacznie więcej:
- Podziemna trasa turystyczna – kilkaset metrów średniowiecznych korytarzy pod rynkiem.
- Brama Opatowska – punkt widokowy, z którego roztacza się panorama miasta i okolicznych wzgórz.
- Zamek Królewski – dawna rezydencja Piastów, dziś muzeum regionalne.
- Wąwóz Królowej Jadwigi – naturalna atrakcja geologiczna, jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w mieście.
Sandomierz bywa określany mianem „małego Rzymu”, ponieważ – podobnie jak włoska stolica – rozłożony jest na siedmiu wzgórzach. Jego historia sięga ponad tysiąca lat, a liczne zabytki sprawiają, że miasto jest jednym z najważniejszych punktów turystycznych województwa świętokrzyskiego. Serial TVP sprawił, że Sandomierz stał się jedną z najchętniej odwiedzanych destynacji turystycznych w Polsce. Dla wielu fanów produkcji spacer po rynku czy wizyta w katedrze to obowiązkowy punkt wycieczki. Miasto wykorzystuje tę popularność, organizując trasy turystyczne „śladami Ojca Mateusza”, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.