Ostrzeżenie IMGW dla woj. świętokrzyskiego. Nadciągają ulewy i potężne ochłodzenie

Ostrzeżenie IMGW dla regionu świętokrzyskiego. Czas na burze i chłód

Początkowe dni drugiego tygodnia czerwca przyniosą przewidywalną i spokojną aurę. Większość poniedziałku (8 czerwca) upłynie pod znakiem słońca, a po południu w województwie świętokrzyskim odnotujemy 25 stopni. Z kolei wtorek (9 czerwca) okaże się parny, co zwiastuje radykalną zmianę warunków. Wtedy temperatura maksymalna dobije do 27 stopni, jednak w godzinach popołudniowych i wieczornych w regionie świętokrzyskim powstaną gwałtowne burze z silnym wiatrem. Ilość opadów deszczu podczas tych zjawisk może wynieść nawet 100 litrów na metr kwadratowy.

Województwo świętokrzyskie zagrożone ulewami. Zmiana pogody od środy

Województwo świętokrzyskie należy do obszarów szczególnie narażonych na potężne ulewy. Ostatnie modele numeryczne wskazują, że począwszy od środy deszcz w tym regionie może padać bez przerw przez wiele dni. Meteorolodzy proszą mieszkańców o maksymalną ostrożność. Ciągłe opady mogą doprowadzić do drastycznego podniesienia się poziomu wody w rzekach na terenie regionu świętokrzyskiego. Przy takich sumach opadowych gleba nie zdoła wchłonąć nadmiaru wody, co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia lokalnych powodzi, szczególnie w zagłębieniach terenu oraz na drogach miejskich.

Nawałnica w Starachowicach (czerwiec 2024). Galeria zdjęć

Świętokrzyskie w strefie ulew. Deszcz utrzyma się przez kilka dni

Ruch układów niskiego ciśnienia cechuje się ogromną dynamiką, a najdrobniejsza zmiana ich trasy przynosi potężne konsekwencje. Przesunięcie całego systemu o kilkadziesiąt kilometrów całkowicie modyfikuje skalę zagrożenia, dając jednym regionom spokój, podczas gdy sąsiednie mierzą się z zalanymi ulicami, domostwami oraz polami uprawnymi. Obywatele powinni nieustannie weryfikować komunikaty meteorologiczne i chronić swój dobytek.

- W czasie intensywnych opadów deszczu i burz, zadbaj o własne bezpieczeństwo. Pamiętaj też o właściwym zabezpieczeniu mienia. Słuchaj poleceń służb - apeluje policja.

Gwałtowne opady deszczu. Jak odpowiednio zabezpieczyć mienie?

Zasady zachowania podczas potężnych burz i ulew