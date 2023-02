Praca na etacie w Kielcach — czy się opłaca?

Praca w Kielcach czy praca zdalna w firmie z innego miasta?

Do 2020 roku i wybuchu pandemii koronawirusa możliwość pracy zdalnej była głównie tylko atrakcyjnym benefitem pozapłacowym albo wyjątkową okolicznością. Miejsce pracy kojarzyło się raczej z biurem lub innym zakładem, w którym należało się stawiać. Praca była zatem ściśle związana i zależna od miejsca zamieszkania pracownika.

Dziś, gdy tzw. home office jest już szeroko upowszechniony, a w niektórych branżach stanowi nawet standard, pojawia się kolejny, coraz popularniejszy trend na ogólnopolskim rynku pracy, jakim jest poszukiwanie zatrudnienia w zupełnie innym mieście, niż to, w którym żyje pracownik, bez konieczności przeprowadzki. W dobie niedoboru specjalistów z różnych branż firmy przestawiają się na poszukiwanie kandydatów z każdej części kraju i oferują im możliwość podjęcia w pełni zdalnego zatrudnienia.

Widać to między innymi w ofertach publikowanych na największych portalach, takich jak GoWork. Pracownicy muszą pojawić się w głównej siedzibie zakładu na przykład jedynie kilka razy w roku, a o każdą podróż i nocleg w pełni dba ich pracodawca. To kusząca opcja dla coraz większej ilości specjalistów, którzy nie mogą znaleźć atrakcyjnego zatrudnienia w swoim miejscu zamieszkania lub chcą otrzymywać lepsze zarobki.

Przykładowo przedsiębiorstwo, którego siedzibą są Kielce, czyli duże, wojewódzkie miasto, często jest w stanie zaoferować lepszą płacę niż firma działająca w mniejszej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Pracownicy zdalni mieszkają w miastach, w których koszta utrzymania są niższe, a pobierają zarobki dostosowane do większych, droższych miast.

Kielce dobrym miejscem do pracy w skali województwa

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na listopad 2022 roku) średnie miesięczne wynagrodzenie przeciętnego mieszkańca Kielc wyniosło 5,8 tys. zł brutto, co jest jednak kwotą niższą o całe tysiąc złotych od obecnej, tak zwanej średniej krajowej. Pomimo tego Kielce pozostają jednym z miejsc na mapie województwa świętokrzyskiego, w których zarobki są najwyższe w regionie.

Wynagrodzenia na podobnym poziomie dotyczą również powiatu starachowickiego oraz powiatu sandomierskiego. Obecnie, teoretycznie najbardziej opłacalne miasta do podejmowania zatrudnienia w skali całego kraju, to Katowice (mediana zarobków 9,5 tys. zł brutto miesięcznie), Kraków (średnio 8,4 tys. zł brutto miesięcznie), Warszawa (około 8,1 tys. zł brutto miesięcznie), Gdańsk (mediana 7,6 tys. zł brutto miesięcznie), Wrocław (średnio 7,5 tys. zł brutto miesięcznie) oraz Poznań (około 7,3 tys. zł brutto miesięcznie).

To właśnie te miasta oferują, według GUS-u, przeciętne wynagrodzenia wyższe od tak zwanej średniej krajowej. Specjalista z Kielc, który działa w branży umożliwiającej podejmowanie pracy zdalnej, może z powodzeniem rozważyć szukanie ofert właśnie w tych miejscowościach.

Praca na etacie w Kielcach: najbardziej i najmniej opłacalne branże

Jeśli jednak pracownik z Kielc zdecyduje się szukać zatrudnienia w miejscu zamieszkania lub w niedalekim regionie, to dane Głównego Urzędu Statystycznego podpowiadają, że najbardziej opłacalne może być dla niego zatrudnienie w branży obsługi rynku nieruchomości. To właśnie ten sektor jest tu najbardziej dochodowy. Mediana miesięcznych zarobków jest równa kwocie 7 tys. zł brutto.

Drugie miejsce zajmuje natomiast transport i gospodarka magazynowa. Branża transportowo-logistyczno-spedycyjna ma do zaoferowania swoim pracownikom z województwa świętokrzyskiego średnio 6,2 tys. zł brutto miesięcznie. Podium najlepiej opłacanych sektorów, z medianą 6,1 tys. zł brutto miesięcznie, zamyka przemysł. Pozostała struktura branż i zarobków jest, według Głównego Urzędu Statystycznego, następująca

przetwórstwo przemysłowe — mediana 5,8 tys. zł brutto miesięcznie,

informacja i komunikacja — mediana 5,3 tys. zł brutto miesięcznie,

budownictwo — mediana 5,1 tys. zł brutto miesięcznie,

handel i usługi wraz z naprawą pojazdów samochodowych — mediana 4,9 tys. zł brutto miesięcznie,

branża HoReCa (zakwaterowań i gastronomii) — mediana 4,4 tys. zł brutto miesięcznie,

administrowanie i działalność wspierająca — mediana 4,1 tys. zł brutto miesięcznie.

Kielce — praca na etacie czy w ramach współpracy B2B?

Poza zastanowieniem się nad tym, czy warto pracować na etacie właśnie w Kielcach oraz w jakiej branży jest to teoretycznie najbardziej dochodowe, można rozważyć również pracę w oparciu o tak zwany kontrakt B2B. Jest to obok stosunku pracy jedna z najpowszechniej proponowanych dziś form zatrudnienia.

Na pierwszy rzut oka stawki w ofertach pracy dotyczących B2B są dużo bardziej atrakcyjne, a to ze względu na to, że pracodawca nie ponosi kosztów zatrudnienia i jest w stanie zapłacić nam więcej “na rękę”. Niemniej trzeba pamiętać, że część tego, co zarobimy i to nawet sporą część, będziemy musieli oddać do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u, dlatego wynagrodzenia na B2B nie są tak zupełnie dużo wyższe.

To, czy lepiej wybrać pracę na zwykłym etacie w Kielcach, czy samozatrudnienie i współpracę z daną firmą, zależy od wielu czynników, które trzeba przeanalizować szczegółowo i indywidualnie. Weźmy pod lupę takie kwestie jak m.in., wspomniana już, samodzielna księgowość, płatne urlopy (na B2B nie są zagwarantowane) czy elastyczność warunków pracy.