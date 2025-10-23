Radny PiS w środku miasta jako "kielecki narcyz"! Skrytykował lustro, sam został pokazany w krzywym zwierciadle

2025-10-23 14:14

Marcin Stępniewski, radny miejski PiS z Kielc, został przedstawiony jako "kielecki narcyz", po tym jak skrytykował instalację "Niebo Kielc" Marka Cecuły. Polityk zarzucał miastu marnotrawstwo publicznych pieniędzy, ale okazało się, że większość z kwoty prawie 87 tys. zł pochodziła z dofinansowania zewnętrznego. Obok instalacji pojawiła się w nocy z 22 na 23 października tekturowa figura radnego.

Radny PiS przedstawiony jako kielecki narcyz

Kielce. Radny PiS "kieleckim narcyzem". To reakcja na sprawę lustra

Kolektyw Artystyczny Caelum Desertum postanowił obśmiać postawę radnego PiS Marcina Stępniewskiego, który skrytykował nową atrakcję miasta: mające formę lustra "Niebo Kielc" - informuje serwis kielce.naszemiasto.pl. Obok instalacji, która została odsłonięta na początku października, pojawiła się teraz tekturowa postać radnego, tj. "Kielecki Narcyz", z dopiskiem: "Taką sztukę to ja rozumiem" umieszczonym do góry nogami w komiksowej chmurce, żeby można go było odczytać właśnie w lustrze.

Instalacja powstała bez udziału środków publicznych, z tanich materiałów i jest bardzo prosta w odbiorze. Tym samym sztuka wysoka znalazła swoje uzupełnienie, a każdy odbiorca może cieszyć się dziełem na odpowiednim dla siebie poziomie - czytamy w komunikacie Kolektywu, który cytuje serwis kielce.naszemiasto.pl.

Do sprawy zdążył się już odnieść sam radny, który nie dość, że opublikował fotografię "Kieleckiego Narcyza", to napisał: "Zaprzeczam jakobym był autorem przyozdobienia kieleckiego lustra jednakże autora mojej podobizny serdecznie pozdrawiam 😎".

Rajca miejski z PiS i jednocześnie szef struktur partii w mieście krytykował "Niebo Kielc" głównie za koszt sięgający prawie 87 tys. zł. Post factum okazało się, że miasto wyłożyło na instalację tylko ok. 9 tys. zł, bo reszta pochodzi z programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej autorem jest znany nie tylko w Polsce artysta ceramik Marek Cecuła.

Oto inteligentne lustro nowej generacji

