Kielecki radny PiS, Marcin Stępniewski, skrytykował nową miejską atrakcję – lustro "Niebo Kielc".

W odpowiedzi na krytykę kolektyw artystyczny Caelum Desertum stworzył satyryczną instalację „Kielecki Narcyz” z tekturową postacią radnego.

Sprawa wywołała dyskusję na temat sztuki w przestrzeni publicznej i reakcji na krytykę, a radny Stępniewski sam skomentował sytuację.

Kielce. Radny PiS "kieleckim narcyzem". To reakcja na sprawę lustra

Kolektyw Artystyczny Caelum Desertum postanowił obśmiać postawę radnego PiS Marcina Stępniewskiego, który skrytykował nową atrakcję miasta: mające formę lustra "Niebo Kielc" - informuje serwis kielce.naszemiasto.pl. Obok instalacji, która została odsłonięta na początku października, pojawiła się teraz tekturowa postać radnego, tj. "Kielecki Narcyz", z dopiskiem: "Taką sztukę to ja rozumiem" umieszczonym do góry nogami w komiksowej chmurce, żeby można go było odczytać właśnie w lustrze.

- Instalacja powstała bez udziału środków publicznych, z tanich materiałów i jest bardzo prosta w odbiorze. Tym samym sztuka wysoka znalazła swoje uzupełnienie, a każdy odbiorca może cieszyć się dziełem na odpowiednim dla siebie poziomie - czytamy w komunikacie Kolektywu, który cytuje serwis kielce.naszemiasto.pl.

Do sprawy zdążył się już odnieść sam radny, który nie dość, że opublikował fotografię "Kieleckiego Narcyza", to napisał: "Zaprzeczam jakobym był autorem przyozdobienia kieleckiego lustra jednakże autora mojej podobizny serdecznie pozdrawiam 😎".

Rajca miejski z PiS i jednocześnie szef struktur partii w mieście krytykował "Niebo Kielc" głównie za koszt sięgający prawie 87 tys. zł. Post factum okazało się, że miasto wyłożyło na instalację tylko ok. 9 tys. zł, bo reszta pochodzi z programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej autorem jest znany nie tylko w Polsce artysta ceramik Marek Cecuła.

