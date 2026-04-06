Spacerował z psem. Nagle natrafił na makabryczne znalezisko

Makabryczne znalezisko podczas spaceru w Małogoszczu

Sprawę jako jedni z pierwszych nagłośnili dziennikarze TVP3 Kielce. Z ich relacji wynika, że w sobotni wieczór do komisariatu zgłosił się mężczyzna. Wcześniej wyszedł ze swoim psem na zwykły spacer.

Przechadzka przybrała dramatyczny obrót, gdy na lokalnych nieużytkach natknął się na ludzkie szczątki. Mężczyzna nie zwlekał i natychmiast powiadomił odpowiednie służby o swoim odkryciu.

Policja bada sprawę

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazany rejon. Na miejscu potwierdzili makabryczne doniesienia zgłaszającego. Dalsze czynności zabezpieczające i dochodzeniowe prowadzono pod nadzorem prokuratora.

Obecnie śledczy skupiają się m.in. na identyfikacji zmarłego. Równolegle prowadzone są działania mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyny zgonu.

Tragiczny pożar w Skarżysku-Kamiennej - zobacz zdjęcia:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru