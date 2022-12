Oblał się benzyną w Wigilię i podpalił. Koszmar w Świętokrzyskiem

Miała otruć malutką córeczkę i męża. Co powiedziała 37-latka w czasie rozmowy? Kulisy rodzinnej tragedii pod Końskimi

Podglądał byłą partnerkę, kupił rewolwer, a potem zaatakował nożami. Koszmar we Włoszczowie

Świętokrzyskie. 53-letni mężczyzna oblał się benzyną i podpalił

O dramatycznym zdarzeniu w wigilijne popołudnie informuje Echo Dnia. Jak czytamy, 24 grudnia około godz. 15.00 policjanci dostali zgłoszenie z posesji w Sufrzycach w powiecie staszowskim, nieopodal Oleśnicy. Chodziło o 53-latka, który usiłował prawdopodobnie popełnić samobójstwo. Mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. - Bliscy mężczyzny próbowali go ratować gasząc ogień kocami i śniegiem. 53-latek z około 80 procentami poparzeni ciała trafił do szpitala w Krakowie - Joanna Szczepaniak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Stan mężczyzny jest bardzo ciężki. Poszkodowany trafił do szpitala w Krakowie.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.