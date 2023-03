Pijana seniorka "za kółkiem"! Pod Kielcami doszło do obywatelskiego zatrzymania

Słupcza. Motocyklista wjechał w ogrodzenie. Zobacz nagranie

Przerażający wypadek miał miejsce w Słupczy w powiecie sandomierskim. Jak podaje policja, 3 marca około godz. 15 sandomierscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. - Po przybyciu na miejsce służby zastały mocno uszkodzony motocykl oraz leżącego obok mężczyznę, któremu niezwłocznie udzielona została pomoc. Jak się później okazało 21-latek tego dnia postanowił przetestować osiągi Hondy oraz pochwalić się swoim umiejętnościami kierowania motocyklem. Miało być imponujące video z jazdy na jednym kole, a skończyło się utratą panowania nad jednośladem i uderzeniem w ogrodzenie - opisuje przerażające zdarzenie świętokrzyska policja.

To jednak nie wszystko. Okazało się, że 21-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo młody mężczyzna jechał bez kasku. Policjanci zauważają, że na szczęście nikogo nie było w okolicy - dzieci, pieszych, innych pojazdów. Funkcjonariusze apelują o rozsądek. Mundurowi opublikowali nagranie z przerażającego wypadku. Liczą, że przemówi ono do młodych posiadaczy szybkich jednośladów. Zobaczcie je poniżej.

Sonda Czy kierowcy jednośladów jeżdżą bezpiecznie na polskich drogach? Tak Nie