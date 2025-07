Mężczyzna uciekał przed policją, zmarł w szpitalu! Szokujące kulisy nocnej interwencji

Mężczyzna uciekał przed policją i zaatakował funkcjonariusza. Użyto środków przymusu bezpośredniego

Nie żyje mężczyzna uciekający przed policją. Jak informuje Radio Eska, w nocy z czwartku na piątek (10/11 lipca), podczas legitymowania pięciu osób przez policjantów na kieleckim rynku, jeden z nich rzucił się do ucieczki. Po chwili zasłabł i został przetransportowany do szpitala. - W trakcie zatrzymania uciekiniera doszło do ataku na jednego z policjantów – mówi dla Radia Eska asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Rzeczniczka kieleckiej policji dodała, że mężczyzna „był silnie pobudzony i wykazywał agresję wobec interweniującego funkcjonariusza”. - W obliczu realnego zagrożenia dla zdrowia i życia policjanta, użyto środków przymusu bezpośredniego w celu obezwładnienia napastnika – dodała Perkowska-Kiepas.

Interweniujący policjanci mieli przy sobie kamery. Nagrania ze zdarzenia zostały zabezpieczone. Podczas zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono ponad 40 g substancji odurzających. Wstępnie to 2-CMC, czyli popularny „kryształ” oraz metamfetamina.

Mężczyźnie pobrano również krew do badań. Funkcjonariusze pracowali pod nadzorem prokuratora. W piątek (11 lipca) policjanci otrzymali informację ze szpitala o śmierci zatrzymanego mężczyzny.

Źródło: Radio Eska

