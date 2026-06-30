Taksówkarz znalazł nieprzytomną nastolatkę w centrum miasta. Trafiła do szpitala

Nieprzytomna nastolatka w centrum Kielc. Znalazł ją taksówkarz

Z piątku na sobotę (26/27 czerwca) do patrolujących centrum Kielc strażników miejskich podszedł taksówkarz. Mężczyzna przekazał mundurowym, że na pobliskim zieleńcu leży młoda dziewczyna, z którą nie ma żadnego kontaktu. Funkcjonariusze od razu ruszyli we wskazane miejsce, aby zweryfikować to zgłoszenie. Faktycznie odnaleźli tam nastolatkę, która była nieprzytomna.

Szybka reakcja była możliwa dzięki odpowiedniemu przygotowaniu patrolu. Jeden ze strażników miał kwalifikacje ratownika medycznego, a towarzysząca mu funkcjonariuszka również potrafiła udzielać pierwszej pomocy. Po szybkim sprawdzeniu sytuacji okazało się, że dziewczyna nie posiadała żadnych widocznych urazów, ale nadal nie odzyskiwała świadomości. Strażnicy natychmiast przystąpili do działania i równocześnie wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego, aby zapewnić poszkodowanej fachową opiekę lekarską.

Dziewczyna trafiła do szpitala

Aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia strażnicy miejscy czuwali nad nieprzytomną nastolatką. Gdy na miejsce dotarli medycy, przejęli oni opiekę nad pacjentką. Szef zespołu ratunkowego, po wstępnym badaniu, zadecydował o natychmiastowym transporcie dziewczyny do szpitala dziecięcego, gdzie miała przejść szczegółowe badania.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie