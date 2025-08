Tragedia w gospodarstwie. Maszyna rolnicza wciągnęła rękę 14-latka!

Wypadek w gospodarstwie. Poszkodowany 14-latek

We wtorek (5 sierpnia) chwilę po godz. 12 strażacy w Busku-Zdroju otrzymali zgłoszenie z miejscowości Sielec, w gminie Wiślica. Podczas prac na gospodarstwie maszyna rolnicza (stacjonarny ładowacz do obornika) wciągnęła rękę 14-letniego chłopca.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono treść zgłoszenia. Zastano poszkodowanego chłopca, którego ręka znajdowała się w maszynie - poinformowali strażacy z Buska-Zdroju.

Nastolatek był przytomny. Rękę 14-latka uwolniono przy pomocy piły do stali i betonu oraz narzędzi hydraulicznych. Na miejscu pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG Busko-Zdrój, OSP Kobylniki, ZRM, LPR oraz Policję.

Źródło: KP PSP w Busku-Zdroju