ŚMIERĆ DZIECKA

Tragiczny wypadek. Nie żyje 4-leni chłopiec staranowany przez konia

Nie żyje 4-letni chłopiec. Do tragedii doszło w gminie Mniów pod Kielcami (woj. świętokrzyskie) w poniedziałek 8 kwietnia. Do śmierci dziecka doszło w wyniku poturbowania go przez spłoszonego konia.