Weekend w Kielcach z deszczem, ale i przerwą od opadów. Pogoda będzie zmienna

Pogoda w Kielcach na weekend 5-7 czerwca

Mieszkańcy Kielc powinni przygotować się na zmienny weekend. Prognoza na dni 5-7 czerwca zapowiada zarówno opady deszczu, jak i jeden dzień z suchą, choć pochmurną aurą. Temperatury w ciągu dnia będą dość stabilne i przyjemne, utrzymując się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza. Większe różnice odczujemy nocami, a sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie po zmroku.

Piątek: chmury i niewielki deszcz na początek weekendu

Weekend w Kielcach rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. Już w piątek niebo nad miastem będzie w większości zasłonięte chmurami, z których okresowo może popadać deszcz. Suma opadów nie będzie duża, ale warto mieć przy sobie parasol. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 23 stopnie. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 12 stopni. Umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, uzupełni obraz pogody na ten dzień.

Sobota przyniesie przerwę od opadów

W sobotę pogoda w Kielcach da chwilę wytchnienia od deszczu. Będzie to jedyny dzień weekendu, w którym prognoza nie przewiduje żadnych opadów. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują aktywności na zewnątrz. Nie należy jednak spodziewać się słońca – niebo pozostanie pochmurne. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie, czyli wartość bardzo zbliżoną do piątkowej. Zdecydowanie chłodniejsza będzie natomiast noc, kiedy to temperatura spadnie do zaledwie 9 stopni. Będzie to też dzień ze słabszym wiatrem, wiejącym z prędkością około 2 m/s.

Niedziela z deszczem, ale i najwyższą temperaturą

Ostatni dzień weekendu ponownie przyniesie zmiany w pogodzie. W niedzielę do Kielc powrócą opady deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż te piątkowe. Mimo deszczowej aury, będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Słupki rtęci powędrują w górę do 24 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni. Wiatr znów nieco przybierze na sile i jego prędkość wróci do poziomu z piątku, czyli około 3 m/s.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Kielcach sugeruje, by weekendowe plany były elastyczne. Sobota, jako jedyny dzień bez deszczu, jest idealnym kandydatem na dłuższe aktywności na świeżym powietrzu. To świetny czas na wycieczkę rowerową, spacer po miejskich parkach czy po prostu relaks w plenerze, nawet jeśli słońca będzie niewiele. Z kolei na piątek i niedzielę warto zaplanować coś, co nie jest w pełni zależne od pogody. Krótsze wyjścia z parasolem lub wizyty w miejscach, które oferują schronienie przed deszczem, pozwolą cieszyć się weekendem bez względu na opady.

Dane pogodowe: OpenWeather