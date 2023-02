Dziewczyna zginęła w wypadku, dwóch 17-latków walczy o życie. Nowe fakty

i Autor: PSP Kielce 16-letnia dziewczyna zginęła wskutek wypadku drogowego w Zalesiu (Świętokrzyskie)

Drogowy koszmar w Świętokrzyskiem

Zalesie. 16-latka zginęła w wypadku pod Kielcami. Stan dwóch 17-latków nadal jest ciężki

W sobotę, 25 lutego w Zalesiu doszło do koszmarnego wypadku. Samochód marki seta, kierowany przez 19-letniego kierowcę, rozbił się na drzewie. Pasażerka w wieku 16 lat zmarła w wyniku zdarzenia, z kolei dwóch 17-letnich pasażerów trafiło do szpitala. Czy wiadomo, dlaczego doszło do tragedii? Oto najnowsze ustalenia.