Półtoraroczny chłopczyk wpadł do basenu. Jest w stanie krytycznym

Do tego koszmarnego wypadku doszło w czwartek (5 września) około godz. 18.30 w miejscowości Pławno w gminie Czaplinek. Do przydomowego basenu wpadł 18 miesięczny chłopczyk. - Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Koszalinie. Chłopczyk jest w stanie krytycznym - przekazała PAP asp. Karolina Żych. Chłopczyk został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko było pod opieką opiekunów prawnych. W chwili zdarzenia byli trzeźwi. - Policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim ustala okoliczności tego zdarzenia - dodała asp. Żych.

Chłopczyk wpadł do przydomowego basenu w Pławnie

Jak informuje TVP 3 Szczecin, "u dziecka wyjętego z basenu doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Zostało reanimowane przez zespół ratowników."

Na miejscu trwają policyjne czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.

W województwie zachodniopomorskim doszło w czwartek do innego tragicznego zdarzenia. W Białogardzie zmarł 7-letni chłopczyk. Do tego dramatu doszło na klatce schodowej jednej z kamienic. Dwóch chłopców prawdopodobnie zderzyło się na klatce schodowej głowami.