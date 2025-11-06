44-latek odpowie za bestialskie zgwałcenie dwóch kobiet. Groził ofiarom śmiercią

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-11-06 12:22

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi G., 44-latkowi, który odpowie za brutalne zgwałcenie dwóch kobiet, spowodowanie u nich obrażeń ciała i grożenie im śmiercią. Oskarżonemu grozi surowa kara, tym bardziej, że będzie odpowiadał w ramach redydywy.

Szczegóły makabrycznych przestępstw

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kołobrzegu. Jacek G. jest oskarżony o to, że 17 lutego 2024 r. w Kołobrzegu, w mieszkaniu jednej z pokrzywdzonych, ponad 60-letniej kobiety, przemocą, uderzając głową o podłogę, bijąc i kopiąc po brzuchu, doprowadził ją i drugą kobietę do obcowania płciowego. Spowodował u nich liczne obrażenia ciała.

– Miał grozić im pozbawieniem życia, jeśli o wszystkim powiadomią organy ścigania – powiedziała prok. Dziadczyk.

Jacek G. nie przyznał się do zarzucanych czynów

Jacek G. został przesłuchany przez prokuratora i usłyszał zarzuty. Złożył wyjaśnienia, jednak nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Recydywa i surowa kara

Jacek G. działał w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa, dlatego za gwałt grozi mu kara nie do 15 lat pozbawienia wolności, lecz do 22 lat i 6 miesięcy. Mężczyzna przebywa w areszcie.

Akt oskarżenia obejmuje także czyny, jakich mężczyzna dopuścił się 31 sierpnia 2024 r. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych.

Sąd podjął decyzję w sprawie 44-latka podejrzanego o zgwałcenie dwóch kobiet
