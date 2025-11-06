Szczegóły makabrycznych przestępstw

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kołobrzegu. Jacek G. jest oskarżony o to, że 17 lutego 2024 r. w Kołobrzegu, w mieszkaniu jednej z pokrzywdzonych, ponad 60-letniej kobiety, przemocą, uderzając głową o podłogę, bijąc i kopiąc po brzuchu, doprowadził ją i drugą kobietę do obcowania płciowego. Spowodował u nich liczne obrażenia ciała.

– Miał grozić im pozbawieniem życia, jeśli o wszystkim powiadomią organy ścigania – powiedziała prok. Dziadczyk.

Jacek G. nie przyznał się do zarzucanych czynów

Jacek G. został przesłuchany przez prokuratora i usłyszał zarzuty. Złożył wyjaśnienia, jednak nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Recydywa i surowa kara

Jacek G. działał w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa, dlatego za gwałt grozi mu kara nie do 15 lat pozbawienia wolności, lecz do 22 lat i 6 miesięcy. Mężczyzna przebywa w areszcie.

Akt oskarżenia obejmuje także czyny, jakich mężczyzna dopuścił się 31 sierpnia 2024 r. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych.