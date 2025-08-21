5-miesięczny chłopczyk trafił do szpitala z obrażeniami, co doprowadziło do zatrzymania jego pijanych rodziców.

Ojciec dziecka został skazany na rok więzienia za uszkodzenie ciała i narażenie syna na niebezpieczeństwo.

Matka chłopca otrzymała grzywnę za zaniedbanie opieki nad dzieckiem.

Wstrząsająca historia małego dziecka ujrzała światło dzienne 1 listopada 2024 r. Tego dnia, wieczorem sąsiedzi anonimowo zgłosili, że w jednym z mieszkań słychać krzyki, płacz dziecka i wyzwiska. Na miejsce pojechały dwie policjantki. W mieszkaniu zauważyły, że dziecko zachowuje się bardzo podejrzanie, głośno płacze i ma zasinienia w okolicach głowy, w związku z czym na miejsce wezwały karetkę pogotowia. Lekarz podjął decyzję, aby chłopca przetransportować do szpitala.

- Chłopiec jest w stanie dobrym, miał obrażenia, które nie zagrażały jego życiu. Tak to ocenił biegły - tłumaczyła wówczas prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Rodzice chłopca zostali zatrzymani. Oboje byli pod wpływem alkoholu. 31-letnia matka miała niespełna pół promila, 33-letni ojciec prawie promil.

Ojciec usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu oraz zarzut znęcania się nad chłopcem i spowodowanie u niego obrażeń ciała. Mężczyzna został aresztowany. Zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała też matka chłopca. Kobieta złożyła wyjaśnienia i została objęta policyjnym dozorem.

Oboje stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Koszalinie zmienił kwalifikację czynu mężczyzny ze znęcania się nad dzieckiem na uszkodzenie ciała. Kobiecie uchylił z kolei zarzut narażenia na utratę zdrowia lub życia.

W czwartek, 21 sierpnia, Sąd Rejonowy w Koszalinie ogłosił wyrok dla obojga rodziców chłopca. Na sali rozpraw była tylko Anna Ś.

Łukasz Ś. został skazany na rok pozbawienia wolności. Czas, który mężczyzna spędził w areszcie, został zaliczony na poczet kary. Sąd orzekł również zakaz zajmowania stanowisk i zawodów związanych z zajmowaniem się małoletnimi na okres trzech lat i trzyletni zakaz kontaktowania się i zbliżania do chłopca.

Natomiast matka chłopca została uznana winną wykroczenia polegającego na tym, że mając prawny obowiązek opieki nad synem, dopuściła do jego przebywania z ojcem będącym pod wpływem alkoholu. Anna Ś. została ukarana grzywną w wysokości 2500 złotych. Dodatkowo oboje oskarżonych obciążono kosztami postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

