Czołowe zderzenie BMW i audi. Są poszkodowani i duże utrudnienia

Groźny wypadek na trasie Złocieniec - Siemczyno w woj. zachodniopomorskim. We wtorek, 8 lipca, we wczesnych godzinach porannych doszło tam do czołowego zderzenia dwóch pojazdów marki BMW i Audi. Trzy osoby zostały poszkodowane. Wypadek spowodował duże utrudnienia.