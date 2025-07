Zatrzymani to 36-letni mieszkaniec powiatu gryfińskiego i 37-letni mieszkaniec powiatu kamieńskiego. Działali na terenie Darłowa i gminy Darłowo pod koniec czerwca tego roku.

Puszka śledzi na celowniku włamywaczy

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło kradzieży dwóch tablic rejestracyjnych z pojazdu Iveco. Jak się okazało, tej samej nocy na terenie gminy Darłowo doszło do włamania do dwóch lokali gastronomicznych, skąd sprawcy dokonali kradzieży między innymi pieniędzy, telefonu, narzędzi oraz... puszki kiszonych śledzi. Ta szwedzka potrawa uznawana jest za najbardziej śmierdzącą na świecie, jednak mimo to, wielu smakoszy uważa ją za prawdziwy kulinarny rarytas. Pokrzywdzeni straty wycenili na kwotę ponad 13 tysięcy złotych.

Na tym jednak nie był koniec. Okazało się, że tej samej nocy doszło do kradzieży i włamań do trzech samochodów, z których zginęły pieniądze, dokumenty i elektronarzędzia na łączną kwotę ponad 30 tysięcy złotych z trzech samochodów. Zaledwie dwa dni później doszło do kolejnych włamań do lokali gastronomicznych i pojazdów. Tym razem sprawcy dokonali kradzieży elektronarzędzi, pieniędzy i sprzętów na łączną kwotę ponad 15 tysięcy złotych.

Imitacja odznaki policyjnej i narkotyki. Co jeszcze znaleziono u włamywaczy?

Sprawą niezwłocznie zajęli się sławieńscy i darłowscy kryminalni. Na podstawie zgromadzonych informacji oraz po przeanalizowaniu materiałów wytypowali i zatrzymali dwóch sprawców – 36-letniego mieszkańca powiatu gryfickiego i 37-letniego mieszkańca powiatu kamieńskiego.

W czasie przeprowadzonych czynności funkcjonariusze odzyskali większość ze skradzionych przedmiotów o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Skuteczna akcja sławieńskich policjantów przyczyniła się do odzyskania utraconego mienia. Kryminalni w pojeździe, którym poruszali się mężczyźni ujawnili czarne etui, a na nim imitację policyjnej odznaki, przedmiot przypominający broń, pałki teleskopowe i dwie radiostacje. Aktualnie policjanci sprawdzają, czy przedmioty, które posiadał nie posłużyły mu do popełnienia jakiegoś przestępstwa.

Zatrzymanym przedstawiono łącznie 10 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem, dodatkowo 37-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyźni wkrótce usłyszą kolejne zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku zatrzymanych kara będzie surowsza, ponieważ zarzucanych czynów dopuścili się w warunkach tzw. recydywy.

