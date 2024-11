Wyrok w sprawie pożaru escape roomu w Koszalinie zapadnie już wkrótce. Czy to już koniec sądowej batalii?

Dramatyczna akcja ratunkowa na Bałtyku. W rozmowie z "Super Expressem" Rafał Goeck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR przekazał, że około godz. 6.17 trzech rybaków wypadło z kutra do Bałtyku. Chodzi o niewielką jednostkę służącą do połowu ryb USM-19. W działaniach brał udział między innymi Morski Statek Ratowniczy "Szkwał", Brzegowa Stacja Ratownicza, śmigłowiec ratowniczy oraz strażacy. Szybko udało się zlokalizować dwóch rybaków. Zostali oni wyciągnięci z wody i przetransportowani do portu w Kołobrzegu. Są przemarznięci, lecz ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po około 30 minutach od zgłoszenia został znaleziony również trzeci z zaginionych mężczyzn. Fale wyrzuciły go z morza na plażę. Niestety stan rybaka jest ciężki. W momencie odnalezienia poszkodowany był nieprzytomny i nie oddychał. Trwa walka o jego życie.

Łukasz Ż. doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty