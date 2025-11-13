Eska Music Tour 2025: Kołobrzeg rozgrzany do czerwoności! Kto wystąpi na finałowym koncercie?

Eska Music Tour 2025: Młode gwiazdy rapu na finałowej scenie w Kołobrzegu!

Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych nadmorskich miast w Polsce – idealne miejsce na dobrą zabawę i relaks. Słynie z szerokich plaż, klimatycznego molo i wyjątkowego nadmorskiego klimatu. Jednym z symboli miasta jest latarnia morska - punkt obowiązkowy dla każdego, kto chce złapać niesamowite widoki.

Na zakończenie Eska Music Tour 2025 w Kołobrzegu wystąpią: Jan-Rapowanie, Young Igi, Eryk Moczko i Aleshen. Każdy z nich ma już na swoim koncie rzeszę fanów i niezliczone przeboje, które rozbrzmiewają w radiu i internecie.

Eska Music Tour 2025. Kto wystąpi w Kołobrzegu?

Fani rapu i hip-hopu nie mogą przegapić ostatniego przystanku Eska Music Tour! W Kołobrzegu wystąpią bowiem: Jan-Rapowanie, Young Igi, Eryk Moczko i Aleshen. Po ponad 20 koncertach w ramach muzycznej trasy pora na ekscytujące zakończenie!

Jan-Rapowanie – gwiazda polskiej sceny rapowej

Jan-Rapowanie to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Jego albumy osiągnęły status platynowych, a występy na żywo od lat cieszą się ogromną popularnością, gromadząc prawdziwe tłumy fanów. Dowodem na to były m. in. dwa halowe koncerty w krakowskiej Tauron Arenie i na warszawskim Torwarze promujące wydany w 2022 roku album „BUFOR”. Na początku 2025 roku Jan - rapowanie ogłosił, że związał się z wytwórnią 2020. Pod jej szyldem ukazał się piąty studyjny album rapera „GROTESKA”.

Aleshen – od GUGU GANG do mainstreamu

Aleshen, właściwie Aleksander Hatem, to raper pochodzący z Bytomia, który swoją karierę rozpoczął jako członek kolektywu GUGU GANG. Po zdobyciu doświadczenia w grupie, postawił na karierę solową, debiutując w 2020 roku albumem Spirited Away. Następnie wydał Kilka snów (2022), a jego przełomowym momentem był album ALESHEN (2023), który pokrył się złotem i wprowadził go do mainstreamu.

Young Igi – porażająca autentyczność

Young Igi czyli Igor Ośmiałowski to jeden z najgorętszych polskich raperów młodego pokolenia. Tworzy zarówno solo, jak i w ramach kolektywu OIO z Otsochodzi i OKIm. Słynie z szybkiego i spontanicznego tworzenia muzyki – jego kawałki powstają w zaledwie kilka minut! Ich autentyczność jest porażająca.

Eryk Moczko – nowa fala polskiego rapu

Eryk Moczko, znany z DRE$$CODE szybko zdobywa popularność na polskiej scenie muzycznej. Jego debiutancki projekt „Młody E Mixtape” zdobył ogromne zainteresowanie, a viralowe hity „NAPALONE FANKI” i „ENZO” osiągnęły status platynowych płyt!

Nie czekaj - kup bilet

Finałowy koncert w ramach Eska Music Tour 2025 to wydarzenie, którego nie można przegapić. ESKA Music Tour to muzyczna trasa Radia ESKA, która od maja do listopada pojawiła się w ponad dwudziestu miastach Polski. Na scenie wystąpili: Grubson, Tede, Paktofonika, De Mono, Natalia Nykiel, Lady Pank, T.LOVE, Happysad, Agnieszka Chylińska, Oskar Cyms, Maryla Rodowicz, Tribbs, Kinny Zimmer, Kult, Lanberry, Sarsa i wielu innych. Przyjdź w sobotę 29 listopada, MOSiR Hala Milenium, start o 19:00 na zakończenie sezonu. Bilety dostępne TUTAJ.