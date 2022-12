i Autor: Domin Gdzie szukać pomocy medycznej w Koszalinie w sylwestrowo-noworoczny weekend?

Ważne informacje

Noc sylwestrowa to czas wzmożonej pracy lekarzy i ratowników medycznych. Obrażenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi czy zatrucie alkoholem to najczęstsze przyczyny interwencji, do tego dochodzą inne przypadki, które niekoniecznie związane są z powitaniem nowego roku. Gdzie zwrócić się po pomoc medyczną w Koszalinie w sylwestrowo – noworoczny weekend? Kiedy zgłosić się do SOR, a kiedy do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej? Wyjaśniamy.