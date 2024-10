Zadzwonił do sądu i poinformował o bombie. Trwa ewakuacja

Jak informuje GDDKiA, oferta firmy PORR o wartości 27,77 mln zł została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę DK22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja o długości 2,9 km.

- Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2026 roku. Dla inwestycji został opracowany projekt budowlany i uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z tym, po podpisaniu umowy przekażemy wykonawcy plac budowy i będą mogły ruszyć prace budowlane. Na ich wykonanie przewidziano 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).

i Autor: GDDKiA Szczecin DK22 Ostrowiec - Szwecja

Droga dostosowana do współczesnych standardów

Inwestycja obejmuje całkowitą przebudowę DK22 od miejscowości Ostrowiec do początku realizowanej obecnie w formule Projektuj i buduj obwodnicy Szwecji.

- Wykonamy nową nawierzchnię drogi, dostosowaną do obecnie obowiązujących obciążeń 11,5 ton/oś. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 m i obustronne opaski po 0,5 m - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. - Na całej trasie, po jej wschodniej stronie, będzie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Lewoskręty pojawią się na przebudowanym skrzyżowaniu z drogą powiatową do Głowaczewa. W Nowej Szwecji powstaną dodatkowe jezdnie zapewniające obsługę terenu przyległego do drogi, a także ekrany akustyczne. Zostaną wykonane cztery zatoki autobusowe, a droga zyska też nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Między innymi dzięki budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowie skrzyżowania z drogą do Głowaczewa zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nowa, równa nawierzchnia ma zapewnić komfort podróży, a dostosowanie jej do obecnych norm w zakresie nośności zapewni jej trwałość na wiele lat.

Nowa jakość na całej DK22 w województwie zachodniopomorskim

Przebudowa odcinka Ostrowiec - Szwecja jest jednym z kilku zadań inwestycyjnych na DK22 w województwie zachodniopomorskim.

- W tym roku podpisaliśmy umowy na realizację trzech obwodnic na tej trasie z Programu budowy 100 obwodnic – w lutym obwodnicy Szwecji, w czerwcu obwodnicy Rusinowa i w lipcu obwodnicy Wałcza - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Obwodnice Szwecji i Rusinowa powinny być gotowe w 2027 roku, a Wałcza w 2028 roku. Dla obwodnicy Człopy trwa jeszcze proces przygotowawczy - aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzyga skargi dotyczące decyzji środowiskowej. W przygotowaniu są również odcinki szlakowe od granicy z województwem lubuskim do Wałcza (granica województwa – Człopa oraz Człopa – Wałcz, z wyłączeniem obwodnicy Rusinowa). Dla tych odcinków, o łącznej długości 30 km, przygotowywane są projekty budowlane zakładające ich pełną przebudowę z podniesieniem nośności do 11,5 ton/oś, przebudową skrzyżowań i budową ścieżek pieszo-rowerowych.

i Autor: GDDKiA Szczecin DK22

