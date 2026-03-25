Padł niezwykły rekord w kibicowaniu. Tłumy na trybunach i energia na parkiecie

Tłumy na trybunach i energia na koszalińskim parkiecie

Zgromadzeni kibice nie byli jedynie biernymi obserwatorami wydarzeń sportowych, lecz aktywnie uczestniczyli w każdym elemencie gry, reagując na rzuty, przechwyty i dynamiczne akcje. Uczniowie i studenci z okolicznych placówek edukacyjnych wykreowali atmosferę dorównującą tej z największych aren sportowych na świecie.

Dlaczego rekord frekwencji w koszykówce 3x3 jest tak ważny?

Mimo rosnącego globalnego zainteresowania koszykówką 3x3, dyscyplina ta w naszym kraju wciąż buduje swoją pozycję i zazwyczaj gromadzi skromniejsze grono sympatyków. Z tego powodu tak duża liczba widzów w Koszalinie stanowi wyraźny dowód na ogromny potencjał tego sportu i zapotrzebowanie kibiców na tego typu widowiska.

Kreatywny doping kibiców i sportowa rywalizacja szkół

Zawody stanowiły doskonałą okazję do integracji środowiska kibicowskiego, a poszczególne placówki edukacyjne walczyły o specjalne wyróżnienia. Najliczniejszą reprezentację fanów wystawiło koszalińskie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, z kolei nagrodę za najbardziej pomysłowe wsparcie z trybun otrzymał Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta. W sportowej rywalizacji wzięły udział drużyny ze szkół średnich i uczelni, a emocje dodatkowo spotęgował występ muzyczny Skolima.

Do światowego rekordu frekwencji brakuje coraz mniej

Najwyższa na świecie frekwencja na meczu koszykówki w formacie 3x3 została odnotowana podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w stolicy Francji, gdzie na trybunach zasiadło około czterech tysięcy osób. Oznacza to, że wynik osiągnięty w Koszalinie stanowi ponad połowę obecnego rekordu globalnego.

Koszalin udowodnił, że potrafi kibicować jak mało kto

Zgromadzenie dokładnie 2321 miłośników sportu to nie tylko imponująca statystyka, ale przede wszystkim potwierdzenie rosnącej popularności koszykówki 3x3 w Polsce. Koszalin, za sprawą ogromnego zaangażowania lokalnej społeczności, wyrósł na prawdziwy symbol tej dyscypliny w kraju.

