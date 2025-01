Perła nadmorskich uzdrowisk zniszczona. Apokaliptyczna pogoda dała się we znaki

Ulubiony kurort nad Bałtykiem podrożeje! W wakacje 2025 warto zabrać więcej gotówki

Co roku w wakacje wielu z nas wybywa nad morze, by skorzystać z pięknej pogody i cieszyć się latem przy klimacie Bałtyku. Od lat ulubionym kurortem Polaków bez wątpienia jest Kołobrzeg. W tym roku z pewnością tysiące turystów także wybierze się nad kołobrzeską plażę, lecz spora część z nich może zaskoczyć się cenami. Okazuje się bowiem, że miasto ma w planach wprowadzić podwyżki! Gdzie jednak zdecydowano się na podniesienie cen? Mowa o zwiększeniu opłat parkingowych w weekendy, lecz to nie koniec!

Od nowego roku drożeje wszystko, również bilety komunikacji miejskiej [...] Za bilet normalny trzeba będzie zapłacić o 80 groszy więcej (z 3,20 zł na 4 zł), a za bilet tzw. krótkiego przejazdu o 30 gr więcej (z 1,70 zł do 2 zł). Podrożeje również bilet nocny, który do tej pory kosztował 7 zł. Po podwyżce zapłacić za niego trzeba będzie równe 8 zł - czytamy na portalu e-kg.pl.

Kołobrzeg nadmorską perłą wczasowiczów. Atrakcji nie brakuje!

Mimo wprowadzanych zmian stali bywalcy i tak z pewnością odwiedzą Kołobrzeg. Miejscowość ma bowiem w sobie coś unikatowego, co przyciąga turystów. Co więc warto odwiedzić, będąc na miejscu?

Bez wątpienia wręcz trzeba udać się na latarnię morską, z której widoki zapierają dech w piersiach. Ważnym punktem w Kołobrzegu jest także promenada oraz kultowe molo, mające ponad 200 metrów długości! Oczywiście spacer plażą także można zaliczyć do atrakcji, ponieważ to właśnie Kołobrzeg szczyci się jedną z najpiękniejszych plaż i jednym z najczystszych kąpielisk nad naszym Bałtykiem. Dla spragnionych przygód, w sezonie warto wybrać się na rejs statkiem oraz odwiedzić okoliczne zabytki i muzea.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Kołobrzegu zimą, zachęcamy do sprawdzenia! O tej porze roku miejscowość przedstawia się wyjątkowo.