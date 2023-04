Portfel z dużą gotówką wrócił do właścicielki. Szczęśliwa kobieta napisała list

Zabarykadował się w mieszkaniu i strzelał do policjantów przez okno

Co się stało?

Do zdarzenia doszło 24 marca, w jednym ze sklepów. Nieznany sprawca przywłaszczył portfel należący do mieszkanki Wałcza. W środku było 10 tysięcy złotych. Pokrzywdzona kobieta zgłosiła się na policję i wskazała miejsce, gdzie mogło dojść do przywłaszczenia mienia.

Wałeccy kryminalni natychmiast zajęli się sprawą i ustalili nieuczciwego znalazcę. Kiedy policjanci przybyli do miejsca zamieszkania sprawcy, mężczyzna wydał im portfel. Ten jednak był pusty, bez znajdującej się w nim gotówki. Mężczyzna tłumaczył, że nie było w nim pieniędzy, jednak funkcjonariusze nie dali wiary jego tłumaczeniom. Ostatecznie nieuczciwy znalazca przyznał się, że przywłaszczone pieniądze ukrył w mieszkaniu swojej mamy.

Pokrzywdzona kobieta bardzo szybko, bo już następnego dnia rano, odzyskała utraconą gotówkę. W ramach wdzięczności mieszkanka Wałcza napisała do komendanta list z podziękowaniami, w którym czytamy m.in.:

"Tak szybkie i skuteczne działanie pozbawiło mnie stresu związanego z taką stratą. Utwierdziło mnie w skuteczność działań funkcjonariuszy policji wydziału kryminalnego. Gratuluję, że w szeregach policji pracują tak kompetentni i skuteczni funkcjonariusze, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy" - napisała szczęśliwa kobieta.

