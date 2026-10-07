Pojawiają się nowe informacje w głośnej sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. We wtorek, 5 października, mąż zaginionej kobiety stawił się w komendzie policji, aby poddać się badaniu wariografem. Jak sam podkreślił, zrobił to dobrowolnie, ponieważ nie ma statusu osoby podejrzewanej. W rozmowie z reporterką "UWAGA! TVN" stwierdził, że jego celem jest oczyszczenie imienia z publicznie stawianych mu zarzutów. Wynik badania, choć może być traktowany jako materiał dowodowy w sprawie, nie jest jeszcze znany.

Policja potwierdza, że badanie się odbyło.

- W Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie odbyło się badanie wariografem, które trwało kilka godzin. Na ten moment nie jest znana data sporządzenia opinii przez biegłego, dlatego nie możemy wskazać, kiedy będzie ona gotowa

- powiedziała „Faktowi" st. asp. Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie zaginięcia

Równolegle do działań policji, sprawą oficjalnie zajęła się prokuratura. Śledczy potwierdzili wszczęcie postępowania, jednak na tym etapie nie ujawniają jego szczegółów ani kwalifikacji prawnej.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokokurator Ewa Dziadczyk, w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśniła obecny status sprawy oraz rolę badania wariografem.

- W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo 23 września. Na chwilę obecną nie podajemy informacji o kierunku postępowania. Obecnie policja swoją drogą prowadzi akcję poszukiwawczą i są na bieżąco przesłuchiwane osoby, które coś wiedzą w tej sprawie. Każdy ślad jest badany i przekładany na proces w formie protokołów

- przekazała nam prokurator.

Samo przeprowadzenie badania wariografem nie oznacza, że jego rezultat będzie samodzielnie rozstrzygał o dalszym przebiegu sprawy. Prok. Ewa Dziadczyk zwróciła uwagę na pomocniczą rolę tego rodzaju czynności.

- To była inicjatywa tego pana. Wariograf jest bardzo specyficzną sytuacją. To nie jest coś, co można potraktować jak dowód równy z zeznaniami świadka, czy z jakimiś oględzinami. To jest dowód pomocniczy. Na razie nic więcej nie mogę w tym temacie powiedzieć, poza tym, że takie badanie wczoraj się odbyło. Co do reakcji organizmu, w tej sprawie musi się nam wypowiedzieć ekspert

- poinformowała prokokurator Ewa Dziadczyk

Zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie. Co wiemy do tej pory?

Przypomnijmy, 37-letnia Emilia Koprowska zaginęła w nocy 30 sierpnia w Darłowie. Kobieta brała udział w plenerowej imprezie „ZEN Wydm”. Ostatni raz była widziana najprawdopodobniej wtedy, kiedy wysiadała z taksówki w pobliżu hotelu Jan. W trakcie poszukiwań policji udało się odnaleźć jej telefon, ale jest on zablokowany hasłem. Mimo że mąż kobiety przekazał śledczym znane mu kody, nie udało się uzyskać dostępu do zawartości urządzenia.

Kilka dni później, 21 września, natrafiono na kolejne rzeczy należące do zaginionej.

- 21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy

- informowała "Super Express" mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Policja apeluje o pomoc. Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej

Koszalińscy policjanci wciąż prowadzą intensywne poszukiwania i apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu kobiety.

Rysopis: szczupła, wysmukła sylwetka, włosy kasztanowe/brązowe, oczy zielone.

Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała oraz tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki.

Ubranie: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki z logo „Big Star”. Miała brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Każda informacja może okazać się kluczowa. Jeśli widziałeś Emilię lub masz informacje dotyczące jej miejsca pobytu, skontaktuj się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, pod numerem telefonu 47 78 41 543 lub numerem alarmowym 112.