Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Pojawiła się nowa hipoteza. Rodzina: "Niemożliwe"

Nowa hipoteza w sprawie Emilii Koprowskiej. Wyjechała za granicę?

Los 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina pozostaje nieznany od 30 sierpnia 2026 roku. Kobieta zaginęła w Darłowie i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. W sprawie pojawiła się nowa hipoteza, która jest szeroko komentowana przez internautów i, jak wynika z informacji "Faktu", brana pod uwagę przez policję. Zakłada ona, że kobieta mogła dobrowolnie opuścić kraj. Taki scenariusz jest rozważany między innymi dlatego, że z wpisów w mediach społecznościowych wynikało, iż Emilia w przeszłości wyjeżdżała z mężem do Niemiec. Śledczy do tej pory nie znaleźli jednak żadnych dowodów potwierdzających, że 37-latka przekroczyła granicę.

Rodzina Emilii Koprowskiej jest pewna. "Nie zostawiłaby synka"

Bliscy zaginionej kobiety uważają teorię o dobrowolnym wyjeździe za całkowicie nieprawdopodobną. W rozmowie z "Faktem" brat Emilii, Jurek Pałasz, podkreśla, że jest to scenariusz, którego rodzina w ogóle nie rozważa. Najważniejszym argumentem jest dla nich miłość Emilii do jej syna.

- W ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. To wręcz nieprawdopodobne. Emilia nie zrobiłaby tego swojemu ukochanemu synkowi. Nie zostawiłaby go

- powiedział w rozmowie z "Faktem" Jurek Pałasz, brat zaginionej Emilii.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Sprawie oficjalny bieg nadała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która wszczęła śledztwo dotyczące zaginięcia Emilii Koprowskiej. Jak informuje "Głos Koszaliński", nie oznacza to postawienia komukolwiek zarzutów, ale zmienia sposób prowadzenia i dokumentowania czynności. Ma to kluczowe znaczenie dla ewentualnego przyszłego postępowania sądowego.

- Chcemy wiedzieć, jakie czynności są wykonywane i chcemy, by były odpowiednio procesowo udokumentowane

- przekazała w rozmowie z "Głosem Koszalińskim" prokurator Ewa Dziadczyk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej - co wiemy?

Przypomnijmy, 37-letnia Emilia Koprowska zaginęła w nocy 30 sierpnia w Darłowie. Uczestniczyła tam w imprezie plenerowej „ZEN Wydm”. Po kłótni z mężem kobieta oddaliła się w nieznanym kierunku. Ostatni raz widziano ją, gdy wysiadała z taksówki w okolicy hotelu Jan. W trakcie poszukiwań policjantom udało się odnaleźć jej telefon, jednak urządzenie jest zablokowane hasłem. Mimo że mąż kobiety podał śledczym znane mu kody, nie udało się uzyskać dostępu do zawartości smartfona.

Kilka dni później natrafiono na rzeczy osobiste zaginionej. Jak informowała "Super Express" mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie:

- 21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej

Policja wciąż apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Rysopis zaginionej:

Sylwetka: szczupła, wysmukła

Włosy: kasztanowe/brązowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki.

Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka, białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

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Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia Emilii Koprowskiej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem 47 78 41 543 lub numerem alarmowym 112. Można również kontaktować się z Biurem Rutkowski.