Radni w Koszalinie głosowali nad opłatami za żłobek. Interwencja ministerstwa

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Koszalina zwołana została na poniedziałek (26 sierpnia) tylko po to, aby ponownie zająć się ustaleniem opłat żłobkowych, które 19 sierpnia miasto głosami radnych Koalicji Obywatelskiej przy sprzeciwie Trzeciej Drogi i PiS drastycznie podniosło. Ich obniżenie zapowiedział w czwartek (22 sierpnia) prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj (PO) po osobistej interwencji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej.

Ile za żłobek w Koszalinie zapłacą rodzice?

Nowy prezydencki projekt procedowany w poniedziałek zakłada, że od 1 października miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku miejskim wyniesie 1500 zł i w całości pokryje je świadczenie aktywnie w żłobku, o które rodzic będzie wnioskował do ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic. Maksymalna dzienna opłata żywieniowa wyniesie 15 zł, z tym że co najmniej do końca tego roku rodzice nadal płacić będą stawkę 10 zł. Oznacza to, że za opiekę nad dzieckiem w żłobku rodzice nie zapłacą ani złotówki, a za wyżywienie miesięcznie – 210 zł (21 dni razy 10 zł).

Uchwałę poparło 16 radnych z klubów KO, Trzecia Droga i PiS, wszyscy uczestniczący w obradach. Siedmioro radnych było nieobecnych.

W ramach podjętej uchwały radni uchylili poprzednie zapisy przyjęte 19 sierpnia, które opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku miejskim podniosły z obecnych 580 zł (w tym jest 400 zł z ZUS lub 500 zł z rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie i kolejne dziecko) do 1750 zł, a maksymalną opłatę żywieniową do 20 zł. W efekcie rodzice miesięcznie z własnej kieszeni mieliby płacić za żłobek 460 zł w tym roku i nawet 670 zł w kolejnych miesiącach, gdyby maksymalna opłata żywieniowa zaczęła obowiązywać.

W uzasadnieniu do uchwały, które przedstawił zastępca prezydenta Sebastian Tałaj, podano, że na zmniejszenie opłaty stałej z 1750 zł do 1500 zł pozwala zapewnienie o rządowym wsparciu m.in. na remonty i doposażenie żłobków i na budowę placów zabaw. Stosowne regulacje dające ministrowi rodziny możliwość ogłaszania w 2025 r. programów na dodatkowe działania w zakresie poprawy jakości opieki nad dziećmi do trzech lat w instytucjach zawiera ustawa z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej. Koszalin, o czym zapewnił Tałaj, będzie ubiegał się o środki z tych programów.

Władze Koszalina wycofały się ze zmian opłat za żłobki. Interwencja z ministerstwa

W ubiegłym tygodniu prezydent Tomasz Sobieraj dziurą budżetową tłumaczył konieczność podzielenia się kosztami z rodzicami za opiekę żłobkową. W czwartek do wycofania się z tego zamiaru przekonały go argumenty wiceminister Gajewskiej. Przyznał, że jeden był kluczowy i nie był to ten finansowy. Wskazał na wagę powszechnej opieki i wychowania żłobkowego, na potrzebę socjalizacji dzieci dla ich lepszego rozwoju, przygotowania do życia w społeczeństwie.

Miejski Żłobek w Koszalinie dysponuje siedmioma oddziałami, w których jest 540 miejsc dla dzieci. Miesięczny koszt opieki nad dzieckiem, bez wyżywienia, w koszalińskim żłobku wyniósł w pierwszym półroczu 2024 r. 2562 zł. Miasto dopłaca do żłobków rocznie niemal 18 milionów złotych. Dzięki opłacie stałej w wysokości świadczenia aktywnie w żłobku w budżecie miasta pozostanie w skali roku 8 mln zł, zamiast 9,7 mln zł przy opłacie 1750 zł. Pieniądze te będą mogły być przeznaczone m.in. na inwestycje i poprawę jakości usług w żłobkach.

