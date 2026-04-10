Śmierć na polowaniu dla Duńczyków. Henrik B. nie przyznaje się do winy. "Jestem pewien, że strzeliłem w dzika"

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-04-10 10:12

47-letni naganiacz zginął podczas zbiorowego polowania na dziki w lasach koło Gościna. W czwartek przed Sądem Rejonowym w Kołobrzegu swoje wyjaśnienia składał duński myśliwy Henrik B., współoskarżony w sprawie. – Nie przyznaję się do zarzucanego czynu. Byłem przekonany, że strzał jest na 100 proc. bezpieczny – mówił łamiącym się głosem.

Proces w sprawie śmierci naganiacza na polowaniu
Tragiczne polowanie w Gościnie

Do dramatu doszło 10 listopada 2019 r. podczas polowania zorganizowanego dla 16 duńskich myśliwych. W nagonce brał udział 47-letni Andrzej K. z powiatu kołobrzeskiego. To właśnie on został trafiony pociskiem w klatkę piersiową i zginął na miejscu.

Prokuratura oskarżyła Henrika B. o nieumyślne spowodowanie śmierci, a organizatora polowania, Mieczysława S., o narażenie naganki i podkładaczy psów na utratę życia oraz współodpowiedzialność za śmierć naganiacza.

„Jestem pewien, że strzeliłem w dzika”. Duńczyk broni się w sądzie

Henrik B., myśliwy z ponad 20-letnim doświadczeniem, przez ponad godzinę składał wyjaśnienia z pomocą tłumacza. Utrzymywał, że działał zgodnie z zasadami i poleceniami organizatora.

– Stałem z bronią zwróconą ku górze, a Mietek powiedział trzy razy „strzelaj”. Złożyłem się do strzału. Jestem pewien, że strzeliłem w dzika – relacjonował.

Twierdził, że naganiacze byli daleko, nie słyszał ich krzyków, a zwierzę miał widzieć wyraźnie. Strzał, który trafił człowieka w klatkę piersiową, tłumaczył… rykoszetem.

– To dla mnie bardzo ciężkie. Wiem, że rodzina straciła ojca. Byłem przekonany, że strzał jest bezpieczny – mówił, wyraźnie poruszony.

Organizator polowania: „Naganka była głośna, wiedzieli skąd idzie”

Zupełnie inaczej sytuację przedstawia współoskarżony Mieczysław S. Podtrzymał swoje wcześniejsze wyjaśnienia i stanowczo zaprzeczył wersji Duńczyka.

– Nie było tak, że Henrik nie wiedział, skąd będzie szła naganka. Wskazujemy kierunek. Naganka ma być głośna, nie ma czegoś takiego jak ciche pędzenie – mówił.

Dodał, że miał stałą łączność radiową z naganką, a jej ruch był kontrolowany przez szefa grupy.

Pierwsi świadkowie: „Nie oddałem strzału”

Sąd przesłuchał też pierwszych świadków, w tym Jana S., duńskiego kierownika grupy myśliwych. Brał udział w polowaniu, ale w feralnym momencie nie strzelał. To on odpowiadał za kontakt między Duńczykami a polskimi organizatorami.

Pięć i pół roku śledztwa

Śledztwo w tej sprawie trwało ponad 5,5 roku. Zarzuty postawiono w maju 2021 r., ale Henrika B. przesłuchano dopiero wiele miesięcy później, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Procedury były ponawiane, a w międzyczasie zmienił się prokurator prowadzący sprawę.

Grozi im do 5 lat więzienia

Obaj oskarżeni – Henrik B. i Mieczysław S. – nie przyznają się do winy. Za zarzucane im czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

