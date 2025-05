Koszmarna zbrodnia

Sprawa "Krwawego Tulipana" w Sądzie Najwyższym. Co dalej z bestią z Kołobrzegu?

Sprawa Mariusza G., nazywanego w mediach „Krwawym Tulipanem”, który został nieprawomocnie skazany na dożywocie za zabójstwo trzech kobiet, trafiła do Sądu Najwyższego. Obrońca złożył zażalenie na decyzję Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który odmówił przyjęcia kasacji. Co to oznacza dla dalszego biegu sprawy, która budzi ogromne emocje i kontrowersje?